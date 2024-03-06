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Стало известно общее количество танков Abrams под Авдеевкой

Пушилин: ВСУ отправляли 5 танков Abrams к Авдеевке
06 марта 2024, 09:25
Фото: istock / dr_evil

Фото: istock / dr_evil

Украина направила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, из которых три были уничтожены.
С таким заявлением 6 марта выступил глава ДНР Денис Пушилин на территории Всемирного фестиваля молодежи, передает сайт ura.ru.

«Действительно, информация, которую предоставило министерство обороны, подтверждает уничтожение трех танков Abrams. Согласно нашим данным, на авдеевское направление было переброшено не менее пяти танков. Пока нет информации о том, удалось ли вывезти наших три уничтоженных танка на нашу территорию», — отметил Пушилин во время выступления .

Он также подчеркнул, что эффективность этих танков была переоценена западной пропагандой и что российские войска продолжают демонстрировать свою способность справляться с этим оружием.

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В Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России
Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к РФ в конце апреля
06 марта 2024, 08:30

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Польский генерал Богуслав Пацек в разговоре с RMF FM спрогнозировал перемены на фронте. Он заявил, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к Вооруженным силам РФ.

Пацек пояснил, что в скором времени погодные условия станут более благоприятными для наступления РФ. Генерал признал, что оказываемой западной помощи Киеву не хватает для противостояния с Россией.

Он подчеркнул, что РФ обладает преимуществом по всей линии фронта. При этом он добавил, что сейчас ВС РФ действуют даже не на полную мощность.

Ранее сообщалсоь, что в Польше создают беспилотные дроновые войска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вс рф
#россия
#украина
#польша
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Уничтожение HIMARS и штурмы в Ивановском: последние новости СВО
06 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Michele Ursi

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на переброску резервов на некоторые участки ВСУ лишаются личного состава и техники натовского образца. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось закрепиться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ предприняли попытку атаки в районе Работино с целью выбить российские войска с занятых ранее позиций, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ ответили противнику артиллерийским огнем и сдержали оборону. Продолжаются активные бои.

Донецкое направление


ВС РФ перешли в активное наступление на этом участке фронта. Несмотря на сопротивление ВСУ, российским бойцам удалось закрепиться на юге Красногоровки. ВСУ стягивают резервы в Бердычи и Победу. Продвинуться российской армии удалось в лесополосах к западу от трассы О0532 по направлению к Георгиевке.

Бахмутское направление


Российские войска продолжают штурмовать Ивановское. Инициатива полностью перешла к ВС РФ. В результате боя ВСУ лишились несколько единиц техники, в том числе западного производства.


Луганское направление


На Луганском направлении российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают успешные штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В районе Табаевки продолжаются ожесточённые бои.
ВС РФ удалось уничтожить американскую РСЗО M142 HIMARS к северу от Покровска.

Авдеевское направление


На Авдеевском направлении идут встречные бои. ВСУ перебросили резервы и перешли в контратаки. ВС РФ сдерживают позиции, теснят противника. Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили очередной танк M1 Abrams американского производства.

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#донбасс
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#всу
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#киев
#танк
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Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области
06 марта 2024, 08:13

Фото: istock / aapsky

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Эти БПЛА могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатого вещества на расстояние до нескольких сотен километров. В ведомстве сочли действия Украины как попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

О попытке удара ВСУ сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как утверждает глава региона, пострадавших нет, а последствий на земле на данный момент не зафиксировали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
#минобороны рф
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#сво
#всу
#пво
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Балицкий высказался о сроках освобождения всей Запорожской области
Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в скором времени
06 марта 2024, 07:03

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Руководитель Запорожья Евгений Балицкий выразил надежду, что ВС РФ в обозримом будущем возьмут под свой контроль часть региона, занятую украинской армией. Об этом пишет РИА Новости.
«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», — заявил глава региона.
Ранее стало известно, что губернатор Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с применением химического оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#контроль
#новости
#запорожская область
#вс рф
#всу
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Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
06 марта 2024, 05:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
Особенностью стало то, что поразить цель удалось с предельно малой высоты — 25 метров.

«При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и уход под нижнюю границу действия ПВО противника», — рассказал член экипажа одного из штурмовиков.

В российском военном ведомстве поделились кадрами боевой работы самолетов и рассказали, что лётчики наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13, а затем выполняют противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей и возвращаются на свои аэродромы базирования.

Ранее впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS, которую накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.


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#сво
#всу
#самолёты
#минобороны рф
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ТАСС: В России разработана уже четвёртая версия детектора дронов «Булат»
06 марта 2024, 04:56

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Компания из Санкт-Петербурга разработала новую, уже четвертую версию детектора дронов «Булат» с расширенным диапазоном частот, сообщает ТАСС. Старт поставок «Булата» в зону спецоперации на Украине запланирован на май 2024 года.
Ключевое улучшение — это расширение диапазона частот, по которым работает детектор: от 300 МГц до 6 200 МГц. В отличие от предыдущей версии, он может работать без дополнительного модуля. При этом компания продолжит обновлять прошивку для третьей версии «Булата», так как на руках у российских военнослужащих находится несколько тысяч этих приборов.

«Это самый компактный детектор на рынке. Он выполнен в корпусе от рации, что позволяет его переносить бойцу. Аппарат может определять БПЛА таких марок, как DJI, Autel, а также различные FPV-дроны», — рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию 3mx.

«Булат» предназначен для обнаружения и определения типа БПЛА, имеет максимальный радиус действия 1,5 км. Подобные устройства нужны для быстрой и точной идентификации беспилотников в зоне боевых действий.

Детектор «Булат» прошел апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ и получил высокую оценку. Бойцы могут настраивать устройство под свои нужды, включая режим обнаружения только FPV-дронов-камикадзе.

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#дрон
#беспилотник
#оружие
#разработки
#сво
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Предложение Запада направить войска на Украину обусловили потерей Авдеевки
Боссхард: Западные страны обсуждают отправку войск Киеву после потери Авдеевки
06 марта 2024, 02:51

Фото: iStock/CatEyePerspective

Западные страны начали обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину из-за паники, возникшей после взятия Авдеевки под контроль России, заявил аналитик по вопросам политической и военной стратегии Ральф Боссхард, передает агентство ТАСС.
По словам Боссхарда, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения иностранных войск на Украину, поскольку не уверен в способности украинской армии изменить ход конфликта. Эксперт также считает, что французский лидер перестал верить в эффективность оружия, поставляемого западными странами.

Боссхард подчеркнул, что украинская сторона понесла «невыносимые потери».

«Даже тот факт, что Западная Европа до сих пор служила надежной площадкой для подготовки и материального обеспечения украинской армии, пока не смог переломить ход войны», – резюмировал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск на Украину.

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#нато
#военные
#помощь
#сво
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Le Monde: Названные Зеленским потери ВСУ учитывают только официальные цифры
06 марта 2024, 02:48

Число потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ), названное ранее президентом этой страны Владимиром Зеленским, не является достоверной, поскольку учитывает только официальные цифры. Об этом заявил обозреватель международного отдела французской газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан, отвечая на вопросы интернет-пользователей
«Согласно моим источникам, цифра в 31 000 погибших, названная президентом Владимиром Зеленским, является точной, но она отражает только официально подтвержденные смерти. Базы данных с открытым доступом, позволяющей провести независимую проверку, не существует. Источник, близкий к военной разведке, сообщил мне, что общая оценка составляет около 60 000 погибших. Еще 30 000 – это пропавшие без вести (по его словам, 90% погибли, 10% находятся в плену в России), а также тысячи неопознанных мертвецов, лежащих в моргах из-за отсутствия тестов ДНК», — сказал Гриншпан.

По словам журналиста, 2024 год станет для Украины «довольно болезненным», так как Киеву придётся сдерживать российское наступление, не имея необходимых боеприпасов, организовывать мобилизацию, продолжая при этом подвергаться бомбардировкам. Украина также рискует быть подведённой Соединенными Штатами (в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах) и даже Европой, которая явно разделена по вопросу стратегии помощи киевскому режиму.

25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. В ответ на это глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского являются наглой ложью, эта цифра сильно занижена. Он пояснил, что только в боях за Артемовск, Марьинку, Авдеевку ВСУ потеряли гораздо больше, чем заявленные Зеленским 31 тысяча человек.

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#погибшие
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#украина
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Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS
05 марта 2024, 22:32

Фото: iStock/Aterrassi

Впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS. Его публикует Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что РСЗО M142 накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».

«ВСУ не первый раз перемещают дефицитные РСЗО западного производства поближе к ЛБС. Видимо, такие РСЗО всё чаще применяются как дальнобойная артиллерия для сдерживания ВС РФ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что поражение происходит в тот момент, когда расчёт HIMARS готовится к стрельбе не ожидает атаки.

По данным Mash, стоимость РСЗО M142 HIMARS составляет порядка 3,48 миллионов долларов, боеприпасы для нее стоят около двух миллионов долларов.

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#боеприпасы
#днр
#всу
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