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Украина направила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, из которых три были уничтожены.
С таким заявлением 6 марта выступил глава ДНР Денис Пушилин на территории Всемирного фестиваля молодежи, передает сайт ura.ru.
Он также подчеркнул, что эффективность этих танков была переоценена западной пропагандой и что российские войска продолжают демонстрировать свою способность справляться с этим оружием.
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«Действительно, информация, которую предоставило министерство обороны, подтверждает уничтожение трех танков Abrams. Согласно нашим данным, на авдеевское направление было переброшено не менее пяти танков. Пока нет информации о том, удалось ли вывезти наших три уничтоженных танка на нашу территорию», — отметил Пушилин во время выступления .
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Артем Кузьмин