Появилось фото третьего подбитого танка Abrams в зоне СВО

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Российские военные подбили еще один – третий танк Abrams производства США в зоне спецоперации в районе Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Русское оружие», здесь же опубликовано соответствующее фото.
«Третий M1A1SA "Abrams" на Авдеевском операционном направлении был выведен из строя, предположительно, с применением тульского ПТРК "Конкурс-М", либо "Корнет"», — говорится в сообщении Telegram-канала «Русское оружие».
При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщает, что уничтожить третий танк Abrams смогли бойцы 24-й бригады «Отважных». Также, судя по фотографиям, российские военные уничтожили и БМП «Брэдли». Таким образом, по подсчету военкоров из 31 танка Abrams, переданного ВСУ, осталось 29.
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Элина Позднякова