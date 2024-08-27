Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву

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Две россиянки, которые с июня находились под подпиской о невыезде в Анталье, вылетели в Россию. Об этом сообщило генконсульство РФ в турецкой провинции.
Уточняется, что запрет на выезд был снят по результатам совместной работы российского посольства в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороны. Несколько дней назад туристки получили уведомление от местных властей, что суд по их делу назначили на 11 декабря.
Сегодня, 27 августа, россиянки вылетели в Москву. В общей сложности они провели в Турции почти 3 месяца.
Женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.
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Сегодня, 27 августа, россиянки вылетели в Москву. В общей сложности они провели в Турции почти 3 месяца.
Женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.
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Екатерина Коршунова