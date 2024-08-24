Подравшихся с полицейским в Анталье россиянок продержат в Турции до декабря

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Две российские туристки, которые подрались с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Светлана и Юлия останутся в Турции до зимы, так как суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты россиянкам запрещено покидать страну.
Женщины рассказали журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Отмечается, что к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе туристки заболели.
Согласно информации канала, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, однако пока на ситуацию это никак не повлияло.
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Женщины рассказали журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Отмечается, что к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе туристки заболели.
Согласно информации канала, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, однако пока на ситуацию это никак не повлияло.
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Екатерина Коршунова