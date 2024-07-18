«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя

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Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 48-летняя москвичка Светлана вместе со своей 38-летней подругой Юлией в начале июня полетела в Анталью на отдых по путёвке. В Duty free в Домодедово купили джин и выпили примерно по 200 мл на каждую, после чего недопитую бутылку положили в пакет.
Уже в аэропорту Антальи Юлия, которая несла пакетик с алкоголем, прошла паспортный контроль, а ее подругу остановили и отказались пускать в страну, объяснив это проблемой с документами. Туристки по-английски почти не говорили и не понимали, что происходит. Одна из подруг достала телефон в надежде с кем-то связаться, однако сотрудники погранслужбы отобрали девайс.
Женщины устроили скандал и попытались вернуть своё имущество. В результате конфликта с турецкими сотрудниками аэропорта одной из туристок вырвали ногти. После чего россиянок отвели в специальный отдел в аэропорту и, по словам женщин, сотрудники избили их по лицу и телу, оставив гематомы.
Они провели ночь в КПЗ, а на следующий день состоялся суд. Им закрыли выезд из страны и обвинили в сопротивлении правоохранительным органам. Пострадавшим грозит до трёх лет тюремного заключения.
Россиянки уже более месяца находятся под подпиской о невыезде, они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду. Уточняется, что в посольстве женщинам предложили нанять адвоката за 7 тысяч евро.
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Уже в аэропорту Антальи Юлия, которая несла пакетик с алкоголем, прошла паспортный контроль, а ее подругу остановили и отказались пускать в страну, объяснив это проблемой с документами. Туристки по-английски почти не говорили и не понимали, что происходит. Одна из подруг достала телефон в надежде с кем-то связаться, однако сотрудники погранслужбы отобрали девайс.
Женщины устроили скандал и попытались вернуть своё имущество. В результате конфликта с турецкими сотрудниками аэропорта одной из туристок вырвали ногти. После чего россиянок отвели в специальный отдел в аэропорту и, по словам женщин, сотрудники избили их по лицу и телу, оставив гематомы.
Они провели ночь в КПЗ, а на следующий день состоялся суд. Им закрыли выезд из страны и обвинили в сопротивлении правоохранительным органам. Пострадавшим грозит до трёх лет тюремного заключения.
Россиянки уже более месяца находятся под подпиской о невыезде, они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду. Уточняется, что в посольстве женщинам предложили нанять адвоката за 7 тысяч евро.
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Екатерина Коршунова