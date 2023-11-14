Российские учёные создали глобальную карту Венеры

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Российские учёные из лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с иностранными коллегами разработали глобальную геологическую карту Венеры.
Отмечается, что такая работа будет полезна при разработке космических миссий к планете.
Учёные отмечают, что несмотря на расхожее до этого мнение о том, что Земля и Венера очень схожи, при исследовании последней выяснилось, что её геолого-климатические условия очень отличаются от земных.
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Учёные отмечают, что несмотря на расхожее до этого мнение о том, что Земля и Венера очень схожи, при исследовании последней выяснилось, что её геолого-климатические условия очень отличаются от земных.
«Анализ позволяет сформулировать вопросы и задачи для последующих земных миссий к Венере, включая российскую миссию «Венера-Д», а также миссии других стран», — ответил в беседе с RT доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский.
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Мелисса Тимофеева