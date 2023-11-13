В Жуковском состоится торжественное собрание в честь 35-летия полёта «Бурана»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.
Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.
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