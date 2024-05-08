Российские власти хотят освободить от НДФЛ одну из категорий граждан

В три балла оценивается общая интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 8 мая, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и девяти региональных шоссе проезд затруднён в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.