Российские власти хотят освободить от НДФЛ одну из категорий граждан

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В России обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан. Над этим вопросом работают власти страны совместно с профсоюзами и компаниями.
Соответствующий пункт о необлагаемом налогом уровне дохода в размере прожиточного минимума вошел в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы, передаёт «РБК». Этот документ был подписан 25 апреля 2024 года. Предыдущее соглашение действовало с 2021 по 2023 год.
Малоимущими семьями будут признаны те, члены которых за последние три месяца получали доход, меньший прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ. Инициатором этой меры, направленной на устранение социального и экономического неравенства, выступили профсоюзы.
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Александр Бойцов