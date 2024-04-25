Шкалу НДФЛ могут расширить на несколько ступеней

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Шкалу НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в Российской Федерации могут разрешить до 3-5ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта. Об этом свидетельствует исследование АКРА «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ», сообщает РИА Новости.
«В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан», – сказано в документе.Отмечается, что об этом в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Авторы обращают внимание, что параметры налоговой реформы все еще обсуждают и окончательных решений еще не принималось.
Кроме того, аналитики АКРА проверили параметры шкалы НДФЛ в разных государствах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, в основном всего действует шкала с пятью ступенями. При этом средний шаг шкал составляет 5 п.п.
Ранее сообщалось, что ЕС угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак