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Шкалу НДФЛ могут расширить на несколько ступеней

АКРА: шкалу НДФЛ могут расширить до 3-5 ступеней
25 апреля 2024, 01:40
Фото: istock / mapo

Фото: istock / mapo

Шкалу НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в Российской Федерации могут разрешить до 3-5ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта. Об этом свидетельствует исследование АКРА «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ», сообщает РИА Новости.
«В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан», – сказано в документе.
Отмечается, что об этом в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Авторы обращают внимание, что параметры налоговой реформы все еще обсуждают и окончательных решений еще не принималось.



Кроме того, аналитики АКРА проверили параметры шкалы НДФЛ в разных государствах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, в основном всего действует шкала с пятью ступенями. При этом средний шаг шкал составляет 5 п.п.

Ранее сообщалось, что ЕС угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#налоги
Стал известен прожиточный минимум пенсионера в РФ
Экономист Швец: прожиточный минимум российского пенсионера удвоился за 10 лет
24 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году составляет 13 290 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист заявила, что за последние 10 лет показатель увеличился на 6892 рубля. Она отметила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, которая учитывает заработанные пенсионные баллы, а также фиксированную часть — 8134,88 рубля в 2024 году. В зависимости от количества баллов пенсия может оказаться как выше, так и ниже прожиточного минимума. Если начисленная пенсия окажется ниже 13 290 рублей, тогда пенсионеру будут доплачивать до прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что информация о накопленных баллах хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах. Россияне могут получить по нему выписку, чтобы узнать количество баллов. Это можно сделать через портал Госуслуг или на сайте СФР.

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#россияне
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Минфин хочет ограничить права иностранного владельца Альфа-банка
Минфин требует ограничить права владельца Альфа-банка с Кипра
24 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Balate Dorin

Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить права владельцев Альфа-банка, пишет РБК.
По данным издания, в случае, если иск примут, то организация сможет передислоцироваться в Россию на фоне санкций Запада.

Помимо этого, требование распространяется и на иностранных владельцев «АльфаСтрахования» — Alfastrakhovanie Holdings Limited.

Компания ABH Financial Limited, зарегистрированная на Кипре, обладает правами на Альфа-банк.

Как отметили в агентстве, действия иностранных владельцев препятствуют работе «Альфа-банка», считающегося значимой кредитной организацией.
Раннее против Альфа-Банка возбудили новое дело по признакам нарушения закона о рекламе. Причиной стала аудиореклама на радио, компании грозит крупный штраф.

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#россия
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#минфин
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В Московской области вырос объём производства молочной продукции
24 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства некоторых категорий молочной продукции в Московской области показал значительный рост в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая выручка производства молочной продукции с начала 2024 года составила более 35,2 миллиардов рублей. Это на 27,9% больше, чем за тот же период в минувшем году», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Самый значительный рост выпускаемых объёмов зафиксирован в производстве сливочного масла: увеличение составило 85%. Производство сыра увеличилось на 28%, мороженого — на 20%, маргарина и йогуртов — на 19%, кисломолочной продукции — на 14%, сухих детских смесей и сухого молока — на 6%.

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#пища
#минсельхозпрод мо
#молочная продукция
#экономика
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
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Из Дубны в Бангладеш поставят оборудование для АЭС
24 апреля 2024, 14:02

Фото: Istockphoto / Wlad74

Дубненский завод «Тензор» выпустил системы контроля и управления противопожарной защитой для строящейся в Бангладеш атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Поставить оборудование предприятие должно в феврале 2025 года. После этого первый и второй энергоблоки атомной станции «Руппур» смогут перейти на этап ввода в эксплуатацию и испытаний.
«Учитывая большой объём и сжатые сроки работ, коллектив приборного завода приступил к выполнению заказа одновременно с подписанием договора. У нас накоплен большой опыт, налажены цепочки по закупке материалов. В кадровый состав влились новые сотрудники. Всё это позволяет утверждать, что мы выполним свои обязательства качественно и без задержек», – заявил заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин
По данным министерства, сумма контракта составила 421 млн рублей.

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Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в бизнес-миссии в Монголии

Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Китае
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#аэс
#оборудование
#экспорт
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Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в бизнес-миссии в Монголии
24 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/Avinasha Laxmana

Многоотраслевая бизнес-миссия будет проводиться в столице Монголии городе Улан-Батор с 28 по 30 мая, для участия в ней Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области приглашает подмосковные компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, которые планируют экспортировать свои товары в Монголию. В ходе бизнес-миссии они смогут презентовать свою продукцию потенциальным покупателям и принять участие в деловых встречах», — отмечается в сообщении.
Для участников бизнес-миссии фонд арендует площади для делового мероприятия, подберёт потенциальных клиентов и обеспечит техническое сопровождение переговоров. Компаниям нужно будет оплатить только командировочные и транспортные расходы.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 13 мая онлайн — по ссылке.

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#мининвест мо
#экспорт
#экономика
#мсп
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Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Китае
24 апреля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три компании из Московской области представили свою продукцию на 36-й Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На стенде Московской области на выставке была представлена продукция компании «Никатор» из городского округа Серпухов, выпускающей гранулы для производства изделий из пластика, фирмы «ПолимерКомпани» из городского округа Щёлково, производящей высококачественные листовые полимеры, а также компании «ТПК «Зедекс» из Щёлкова, производящей различные композитные материалы и полимеры», — отмечается в сообщении.
Chinaplas является крупнейшей отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. Она проводится каждый год. Подмосковные компании стали её участниками благодаря поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области.

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#экономика
#производители
#пластик
#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#китай
#выставка
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Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
24 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Torsten Asmus

Люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом сообщают «Ведомости».
Депозитарий предупредил, что риски для активов растут. В заявлении Clearstream также упоминается о важности соблюдения всех применяемых санкций.

Отмечается, что процедура выкупа замороженных активов началась 25 марта текущего года и продлится до 1 сентября. В марте 2022 года в России был издан указ №95, по которому на специальные счета С перевели и заблокировали активы, которые хранились на счетах иностранных депозитариев в РФ.

Примечательно, что финансовые организации и фонды из США, Европейского союза и Великобритании намерены принять участие в выкупе.

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#банки
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#законопроект
#активы
#рф
#экономика
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Стартовал приём заявок от молодых подмосковных учёных на социальную ипотеку
24 апреля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Подмосковье начали принимать заявки на получение социальной ипотеки для молодых учёных и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году будут отобраны 60 получателей поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для Московской области программа «Социальная ипотека» – способ обеспечить ценных специалистов и учёных комфортным и доступным жильём. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек – 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. Всего за восемь лет работы программы поддержку получили более 700 человек», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство региона. Условий получения поддержки – возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита и непрерывный стаж работы не менее года в подмосковных организациях.

Все условия участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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На новой трикотажной фабрике в Подольске создали более 100 рабочих мест
24 апреля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фабрика по производству трикотажного полотна для матрасов открылась на площадке индустриального парка «Валищево» в городском округе Подольск, на предприятии создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство запустила компания «Фортекс & Ко». На новом предприятии создано уже более ста рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в новое производство составили 800 миллионов рублей, при этом 400 миллионов из них компания «Фортекс & Ко» получила как льготный заём в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Выделенные фондом средства были направлены на покупку линии по выпуску нетканых полотен, сушильно-ширильной машины и кругловязальных машин.

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