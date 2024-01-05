ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

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Люксембургский ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком», в числе миноритарных акционеров которого Петр Авен и Михаил Фридман, подал иск к Украине на $1 млрд за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующее заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.
«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что главное причиной иска стал договор между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. При этом заявленная сумма превышает $1 млрд.
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