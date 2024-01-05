ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

В 2024 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что также отразится на ситуации в России. Это приведёт к дефляции и проблемам в бизнесе. Об этом в эфире «радио 1» рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.