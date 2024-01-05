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ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

05 января 2024, 18:24
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Люксембургский ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком», в числе миноритарных акционеров которого Петр Авен и Михаил Фридман, подал иск к Украине на $1 млрд за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующее заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.

«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что главное причиной иска стал договор между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. При этом заявленная сумма превышает $1 млрд.

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#договор
#украина
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Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Helsingin Sanomat: Финляндия решила запретить импорт СПГ из России с 2025 года
05 января 2024, 13:32

Фото: iStock/naumoid

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.

Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.

Ранее сообщалось, что Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива. В прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре. Не уточняется, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

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McDonald's: Война Израиля с ХАМАС повлияла на бизнес корпорации
05 января 2024, 13:03

Фото: iStock/TonyBaggett

Гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински сообщил, что война Израиля с ХАМАС, а также связанная с ней дезинформация, оказали на бизнес корпорации в странах Ближнего Востока и ряде других регионов значительное влияние.
«Это обескураживающе и необоснованно», — отметил он в публикации на LinkedIn.

Кемпчински также отметил, что рестораны «Макдоналдс» в каждой стране управляются местными компаниями.

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#кафе
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#израиль
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Титов назвал главную проблему российской экономики
Титов: Главная проблема экономики РФ в том, что МСП не занято производством
05 января 2024, 12:03

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что структура малых и средних предприятий (МСП) РФ не соответствует уровню экономики, необходимому стране, поэтому сейчас надо кардинально менять её в сторону производства. Об этом пишет РИА Новости.
«Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1», — цитирует агентство слова собеседника.

Титов подчеркнул, что пока, к сожалению, тут нечем хвастаться.

«Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту», — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.

Он отметил, что в Китае, например, обрабатывающая промышленность даёт около 0% добавленной стоимости МСП, а в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленной сферы.

«Основной способ борьбы с инфляцией сейчас — это налаживать в России производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки», — резюмировал Борис Титов.

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#производство
#промышленность
#мсп
#предприятия
#уполномоченный
#россия
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Freightos: перевозки из Азии в Европу выросли в цене в 2 раза из-за атак хуситов
04 января 2024, 12:31

Фото: iStock/SHansche

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу выросла в цене в 2 раза на фоне кризиса в Красном море.
Он связан с ракетными атаками, которые участились со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

РБК пишет об этом, ссылаясь на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Стоимость доставки сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу взлетела в 2 раза, достигнув уровня в 4 тысячи долларов.

Также цены на доставку аналогичного контейнера в средиземноморские страны достигала 5175 долларов.
Перевозчики решили поднять цены до 6000 долларов за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья. Вопрос касается транспортировки грузов с середины января.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на контейнерные перевозки из- геополитической напряженности, которая царит в акватории Красного моря. Этой динамике поспособствует и практика использования ценовых надбавок, которые варьируются от 500 до 2700 долларов за контейнер.

Ранее сообщалось, что в контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.

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#экономика
#море
#новости
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Мягкой посадки не будет: экономическая стабильность России в 2024 году под угрозой
Эксперт по финансам Кабаков дал прогноз о будущем экономики России на 2024 год
04 января 2024, 11:13

Фото: IStock/ipopba

В 2024 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что также отразится на ситуации в России. Это приведёт к дефляции и проблемам в бизнесе. Об этом в эфире «радио 1» рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, мир находится на пороге изменений: высокие ключевые ставки неминуемо приведут к замедлению темпов роста экономики во многих странах, в том числе, и в России. При этом, сгладить удар не получится.
«Многие надеются на мягкую посадку, но этого не будет. Замедление темпов, снижение потребительского спроса и темпов роста в промышленности с учётом завершённых стимулов, которые предоставляло правительство, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, может привести к обратной ситуации: мы можем увидеть падающий потребительский спрос, дефляцию в некоторых секторах. Но не для потребителей. Это может коснуться товаров длительного пользования. Ставки растут, потребительский кредит брать больно, ипотеку, не субсидированную уже, невозможно использовать, — всё это приведёт к дисбалансам, к замедлению в перспективе ближайшего полугода», — отметил Кабаков.
Во время прямой линии в декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, экономическая ситуация в России стабильно развивается, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако Кабаков отметил, что успехами в экономике РФ обязана военно-промышленному комплексу, а точнее, — субсидированию со стороны государства.
«Та экономика, которую мы получили в 2023 году росла за счёт отдельных отраслей, которые государство активно субсидировало. В этой сфере могут быстро измениться вводные. Так, если геополитические конфликты начнут переходить в затухающую фазу, если расходы на военно-промышленный комплекс будут снижаться, я думаю, мы увидим замедление в промышленности и новые вводные для нашей экономики», — сказал собеседник.
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#экономика
#расходы
#ввп
#россия
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Курс доллара на Мосбирже остаётся на прежнем уровне
04 января 2024, 08:41

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи в четверг, 4 января, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сохранился на прежнем уровне, составив 92 рубля.
ТАСС сообщает, что курс евро упал на 0,6 копейки и составил 100,17 рубля. В свою очередь курс юаня снизился на 1,5 копейки, до 12,737 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на прогнозы Запада, уходящий год стал успешным для российской экономики. Так, Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%, что значительно больше, чем в период до введения антироссийских санкций.

Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.

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#рубль
#доллар
#экономика
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Санкции против алмазов из России губительны для западной экономики
Депутат Дюпон-Эньян: «Алмазные» санкции против РФ разрушают экономику Запада
04 января 2024, 05:09

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал ограничительные меры против российских алмазов, введённые в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, пишет 4 января РИА Новости. Он считает, что запрет на импорт алмазов разрушит экономики западных стран, которые продолжают финансировать «бесконечный конфликт» на Украине.
Напомним, что с 1 января начал действовать запрет стран G7 (Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из РФ.

С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года. Тогда же страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий, а также наручных/карманных часов, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

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#санкции
#россия
#франция
#экономика
#депутат
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В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти
Пури: сокращение поставок нефти из РФ в Индию произошло не из-за оплаты
03 января 2024, 21:51

Фото: iStock/e-crow

Поставки российской нефти в Индию сократились не в связи с проблемами в оплате. Об этом сообщил министр нейти и природного газа страны Хардипа Пури.
Он подчеркнул, что на объёмы импорта нефти влияет стоимость энергоресурсов.

По словам Пури, Индия не имеет проблем с оплатой. Однако вопрос цены, по которой закупают нефть индийские НПЗ, остаётся открытым. Это связано с тем, что Индия уверенно ориентируется в нынешней мировой энергетической ситуации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года обнулилась пошлина на экспорт российской нефти в рамках завершения манёвра урегулирования налогов в нефтяной отрасли.

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#россия
#индия
#нефть
#поставки
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Мантуров назвал сроки возобновления работы бывшего завода Volkswagen
Мантуров: в 2024 году стартует производство авто на бывшем заводе Volkswagen
03 января 2024, 18:12

Фото: iStock/Jenson

В первом полугодии 2024 года возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, предприятие теперь принадлежит компании «Арт-Финанс». Её удалось найти индустриального зарубежного партнёра, поэтому возобновление работы стартует уже в первой половине этого года.

Ранее Мантуров назвал условия для снижения цен на автомобили Лада. Он отметил, что для стабилизирования цен необходимо понижение ключевой ставки Центробанка, а также снижение расходов на логистику. Также на цену готовые авто оказывает влияние дороговизна привозных из-за границы материалов.

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#россия
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