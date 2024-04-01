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Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года

01 апреля 2024, 14:23
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российский сотовый оператор Tele2 анонсировал проведение ребрендинга до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.
Данное решение связано с истечением срока действия лицензии на бренд. Срок действия лицензии шведской Tele2 AB заканчивается 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что оператор уже разработал концепцию проекта, которая будет «сохранять преемственность с текущим брендом». Через некоторое время пользователям будут представлены новое позиционирование и айдентика.


Уточняется, что правительство Швеции уже отказало телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование Tele2.

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В Россию запретили въезжать 69 гражданам Киргизии после теракта в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Naeblys

Нескольким десяткам граждан Киргизии запретили въезжать в Россию после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщил замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев.
Отмечается, что ограничения коснулись 69 граждан страны.

С 23 марта многие из них вернулись в Киргизию из аэропортов Москвы. Часть граждан республики находилась в чёрном списке. Другая часть впервые прибыла в Россию, но была выдворена из страны.

По словам Имангазиева, российские правоохранительные органы имеют право не впускать в страну иностранцев, внешность которых не внушает доверия или вызывает опасения.

Киргизское внешнеполитическое ведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Россию, если в этом нет острой необходимости. Придерживаться этого требования следует до снятия режима усиленного контроля пропуска через российскую границу.

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#граница
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В Богородском округе завершают строительство двух домов для переселенцев из ветхого жилья
01 апреля 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Богородском округе завершают строительство двух домов для переселенцев из ветхого жилья
«В настоящее время в новых домах ведётся отделка квартир и общедомовых помещений, кроме того, продолжается благоустройство прилегающей территории», — отмечается в сообщении.
Квартиры в новых домах получат 128 семей переселенцев из 21 дома в Старой Купавне, признанного аварийным. В частности, расселят дома №№3, 4, 5, 6, 7, 9 и 11 по улице Чапаева, дома №№10, 11, 12, 14 и 15 по улице Кирова, дом №1 на Октябрьской улице, дом №8 на проезде Текстильщиков, дома №№6, 7 и 9 по улице Шевченко и дом №6 на улице Матросова.

Ключи от новых квартир переселенцы из аварийного жилья должны получить во втором квартале текущего года.

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В Подмосковье выбрали лучшее дерево региона
01 апреля 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Онлайн-голосование за лучшее дерево Московской области завершилось в регионе, победу одержала лиственница из усадьбы Гончаровых в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Лиственница победила со значительным отрывом: она набрала 49% от всех поданных голосов. При этом её самый сильный конкурент — черешчатый дуб из городского округа Воскресенск набрал только 8,2% голосов», — говорится в сообщении.
Голосование проводилось с 13 по 31 марта, в нём приняли участие более двух тысяч человек. Теперь лиственница, посаженная ещё в конце XIX века, будет представлять московскую область на федеральном конкурсе «Российское дерево года» в рамках программы «Деревья – памятники живой природы».

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Путин поручил сократить количество домашних заданий в школах
Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные
01 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/dolgachov

Президент России Владимир Путин поручил модернизировать школьные учебные программы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение будет выполнено, в том числе, путём сокращения количества домашнего задания и отмены лишних контрольных работ.

Также необходимо добиться того, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад до 1 декабря текущего года.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский заявил о готовности учебников истории для 5-9 классов.

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#образование
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В России сократят срок временного пребывания иностранцев
МВД РФ: срок временного пребывания иностранцев будет сокращён до 90 дней
01 апреля 2024, 13:31

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
Ведомство завершило работу над законопроектом, ужесточающим контроль в сфере миграции. Согласно документу, вводится биометрическая идентификация личности при въезде иностранцев в Россию.

Также сокращается срок пребывания иностранных граждан в стране. Ранее они могли пребывать в России до 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сократился до 90 дней в течение всего календарного года.

Кроме того, Волк отметила, что в отношении ряда категорий приезжих будет введён режим контролируемого пребывания. Контроль будет усилен и в отношении работодателей, принимающих в свой штат иностранных сотрудников.

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#россия
#мигранты
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Жителям Подмосковья рассказали, как избежать возникновения пожара в доме
01 апреля 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья о том, как избежать возникновения пожара в доме. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические рейды прошли в городских округах Зарайск, Кашира, Серебряных Пруды, Серпухов, Ступино и Чехов.

«Сотрудники объяснили гражданам, что возгорания чаще всего появляются из-за нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатаций электроприборов, газовых плит и печей. Необходимо постоянно следить за состоянием выключателей, розеток и электропроводки в доме и квартире, а при обнаружении неисправности следует вызвать мастера для устранения неполадок. Нельзя пользоваться самодельной или сломанной электротехникой и включать в одну электросеть несколько мощных электроприборов, так как это приведет к перегрузке, нагреву провода и возгоранию изоляции», — поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.

Стоит отметить, что в конце беседы жителям раздали памятки с правилами пожарной безопасности.

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#подмосковье
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Парки Подмосковья посетили в марте более 5,5 млн человек
01 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Более пяти с половиной миллионов посетителей приняли парки Московской области в первый месяц весны, по сравнению с мартом 2023 года количество гостей увеличилось на 22 процента, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Общее количество посетителей подмосковных парков в марте составило 5,6 млн человек. Этот показатель превышает данные за аналогичный период прошлого года более чем на миллион», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
Самым посещаемым подмосковным парком в марте текущего года стал Центральный парк Долгопрудного: за месяц там побывали более 200 тысяч человек. На втором месте оказался парк имени Л.Н. Толстого в Химках, где в марте насчитали 196 тысяч посетителей. Третье место занял балашихинский парк «Пехорка», который посетили более 190 тысяч гостей.

На четвёртом месте рейтинга посещаемости оказался Центральный городской парк им. М.И. Калинина в Королёве со 165 тысячами гостей. А замыкает топ-5 Фабричный парк в Истре, где за месяц побывали 149 тысяч человек.

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#московская область
#подмосковье
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В Рузе оштрафовали двух нарушителей правил обращения с отходами
01 апреля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух человек задержали в Рузском городском округе за нарушение правил обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Один нарушитель был задержан а посёлке Дорохово: он перевозил мусор, не имея лицензии на эту деятельность, а также без паспорта отходов и специальных отличительных знаков на автомобиле. Второго нарушителя задержали в деревне Городищи за то, что он выгрузил отходы на непредназначенный для этого участок», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Обоих нарушителей оштрафовали.

Отмечается также, что за минувшую неделю видеокамеры зафиксировали 20 случаев нелегальной перевозки строительных отходов и грунтов. Всем нарушителям были выписаны штрафы, их общая сумма составила около двух миллионов рублей.

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#отходы
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#тихон фирсов
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Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
01 апреля 2024, 12:19

Фото: Istockphoto / .shock

Федеральное агентство по делам молодёжи начало принимать заявки на грантовый конкурс. Цель этого конкурса – реализация лучших идей социальных проектов, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Принять участие в конкурсе «Гранты. 1 сезон» могут граждане России от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до полудня 30 апреля. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодёжь России», подтвердить аккаунт на сайте госуслуг, оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой аудитории и не иметь цели извлечения прибыли.

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций. Они перечислены на сайте.

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#гранты
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