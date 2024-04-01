Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Российский сотовый оператор Tele2 анонсировал проведение ребрендинга до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.
Данное решение связано с истечением срока действия лицензии на бренд. Срок действия лицензии шведской Tele2 AB заканчивается 31 декабря 2024 года.
Сообщается, что оператор уже разработал концепцию проекта, которая будет «сохранять преемственность с текущим брендом». Через некоторое время пользователям будут представлены новое позиционирование и айдентика.
Уточняется, что правительство Швеции уже отказало телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование Tele2.
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Сообщается, что оператор уже разработал концепцию проекта, которая будет «сохранять преемственность с текущим брендом». Через некоторое время пользователям будут представлены новое позиционирование и айдентика.
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Екатерина Коршунова