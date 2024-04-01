Россиянам рассказали, как изменятся правила продажи пива и табачной продукции с 1 апреля

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С 1 апреля за продажу табачной продукции без лицензии в России вводится уголовная ответственность, при этом регионы теперь смогут ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом, с 1 апреля продавцам табачной продукции, которые осуществляют продажу без лицензии в крупном размере, грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до трёх лет.
Кроме того, суд может назначить и принудительные работы на срок до трёх лет, либо вовсе лишить свободы на тот же срок. Одновременно с этим нелегальных продавцов могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.
Также с 1 апреля регионы могут самостоятельно принимать решение о запрете продажи пива, пивных напитков, сидра в «наливайках». Вместе с тем может быть ограничено время продажи алкоголя в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или рядом.
Напомним, 13 ноября 2023 года в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».
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Кроме того, суд может назначить и принудительные работы на срок до трёх лет, либо вовсе лишить свободы на тот же срок. Одновременно с этим нелегальных продавцов могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, 13 ноября 2023 года в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».
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Элина Позднякова