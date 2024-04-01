Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам рассказали, как изменятся правила продажи пива и табачной продукции с 1 апреля

Россиянам рассказали, как изменятся правила продажи пива и табачной продукции с 1 апреля

В России с 1 апреля изменились правила продажи пива и табачной продукции
01 апреля 2024, 08:25
Фото: iStock/Stefano_Carnevali

Фото: iStock/Stefano_Carnevali

С 1 апреля за продажу табачной продукции без лицензии в России вводится уголовная ответственность, при этом регионы теперь смогут ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом, с 1 апреля продавцам табачной продукции, которые осуществляют продажу без лицензии в крупном размере, грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до трёх лет.

Кроме того, суд может назначить и принудительные работы на срок до трёх лет, либо вовсе лишить свободы на тот же срок. Одновременно с этим нелегальных продавцов могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.


Также с 1 апреля регионы могут самостоятельно принимать решение о запрете продажи пива, пивных напитков, сидра в «наливайках». Вместе с тем может быть ограничено время продажи алкоголя в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или рядом.

Напомним, 13 ноября 2023 года в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Читайте также:

Что изменится в законах с 1 апреля 2024 года: «Наливайки», пенсии, табак и СБП

Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»

В России хотят ужесточить правила продажи сигарет
#суд
#штраф
#права
#регионы
#лицензии
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В апреле для школьников пройдет «Урок цифры» по квантовой тематике
01 апреля 2024, 09:52

Фото: iStock/sakkmesterke

В этом году с 8 по 30 апреля для школьников пройдет урок по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщают организаторы проекта.
Отмечается, что учащимся 1-11 классов расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. Данный урок направлен на развитие основных компетенций цифровой экономики у школьников.

Урок пройдет в очном и онлайн форматах. Примечательно, что образовательный проект состоит из двух частей: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Франчук в эфире «Радио 1» рассказала, как устроен урок и в чём его цель. Подробнее читайте в нашем материале.

Читайте также:

Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»

Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

В Подмосковье стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2024» в сфере спорта
#подмосковье
#проект
#онлайн
#развитие
#урок цифры
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В люберецком ЖК «Легенда Коренево» построят пять многоквартирных домов
01 апреля 2024, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пять восьмиэтажных домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» на территории посёлка Красково в городском округе Люберцы, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Планируется возвести монолитно-кирпичные корпуса общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. Там будет расположено 935 квартир свободной планировки. В домах предусмотрены также помещения для консьержей, а также зоны для хранения велосипедов и колясок», — отмечается в сообщении.
Реализация проекта запланирована на 2026 год.

В жилом комплексе, помимо домов, будут построены объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 120 мест и школа, рассчитанная на 500 учеников. Запанирован также торгово-развлекательный центр. Кроме того, на первых этажах жилых домов будут коммерческие помещения, там откроют магазины, аптеки, кафе и бытовые сервисы.

Читайте также:

В Ленинском округе завершается строительство детсада на 325 мест

В Подмосковье завершилось строительство жилого комплекса «Большевик»

В Можайске завершается строительство дворца спорта
#строительство
#люберцы
#дома
#мкд
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовала экоакция «Сдай старые шины на Мегабак»
01 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / zozzzzo

1 апреля в Подмосковье стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках акции автовладельцы смогут бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов.

«Мы проводим эко-акцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей, так как решает два основных вопроса. Во-первых, способствует грамотной утилизации покрышек. Во-вторых, у всех участников акции есть реальная возможность внести свой вклад в экологию Подмосковья, минимизировать захоронение отходов в землю и плюсом выиграть ценные призы. За время проведения акции автомобилисты сдали более 2 тыс тонн старых автопокрышек», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, расположение площадок «Мегабак» можно найти на официальном сайтах министерства ЖКХ Московской области и конкурса.

Акция продлится до 15 мая 2024 года.

Читайте также:

Мобильные эколаборатории проверили качество воздуха в 12 округах Подмосковья

Подмосковные участники акции «Добрые крышечки» собрали за месяц более 200 кг пластика

В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов
#жкх
#антон велиховский
#мегабак
#автомобилисты
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эротическая лактация: почему кормить грудью партнёра — это нормально
Причины появления сексуального фетиша на кормление грудью объяснили
01 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Секс-коуч Аннабель Найт заявила, что кормление грудью является достаточно распространенным фетишем, который объясняется несколькими психологическими факторами. О причинах появления у мужчин возбуждения от имитации лактации эксперт рассказала Metro.
Найт отметила, что люди с таким сексуальным фетишем зачастую разыгрывают сценки кормления грудным молоком со своей партнершей. По словам секс-коуча, есть теории, согласно которым материнский аспект во время кормления грудью может вызывать ощущение доверия и сближения, что может усилить сексуальную привлекательность партнерши.

Эксперт также объяснила данный фетиш имеющимся табу в обществе. Найт подчеркнула, что такое сексуальное увлечение редко подвергается исследованиям, но в 2005 году издание Sunday Times опубликовало данные опроса, по которым от 25 до 33% мужчин сосали грудь своих женщин, имитируя процесс кормления. Специалист заключила, что те мужчины, которые восхищаются материнскими качествами женщин, могут быть более склонны к этому фетишу.

Читайте также:

Адвокат заявила о праве кормить грудью в общественных местах по Конституции

Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте

Педиатр не считает, что кормление смесью может вызвать у детей астму
#молоко
#секс
#специалисты
#женщины
#отношения
#эксперт
#мужчины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британские пациенты скорой помощи умирают из-за 12-часовых очередей на прием
В Британии более 250 человек еженедельно умирают в ожидании скорой помощи
01 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / gorodenkoff

В Великобритании более 250 человек еженедельно умирают из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. О кризисе в сфере здравоохранения страны пишет издание The Times, ссылаясь на данные Королевского колледжа неотложной помощи.
По информации издания, в 2023 году порядка 14 тысяч человек скончались из-за более чем 12-часового ожидания приема в отделениях неотложной помощи.

За февраль 2024 года количество людей, которые прождали более 12 часов в отделениях помощи, достигло 45 тысяч человек.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что показатели работы отделений скорой помощи были «недостаточно хорошими». Сунак подчеркнул, что исправлению ситуации в области здравоохранения мешают забастовки медиков. Британский премьер назвал решение этой проблемы приоритетным направлением для своего правительства.

Ранее сообщалось, что в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции

Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице

#данные
#страны
#человек
#приём
#министр
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокусу»
01 апреля 2024, 06:45

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Следователи изъяли в подразделениях ГУ МЧС Подмосковья документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В частности, будут проанализированы данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения и как контролировалось их устранение.

Здание «Крокус сити холла» является объектом категории значительного риска. То есть проверки там возможны раз в четыре года. Согласно реестру таких проверок, последнюю проводили там в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Однако в июне в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, а в конце 2023 года в — инспекционный визит.

Очевидцы утверждают, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоотвода, а также не включилось аварийное освещение. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте.

Читайте также:

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле»

Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

СК: Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»
#проверки
#мчс
#инспектор
#следователи
#документы
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ведомости» узнали о деле против владельца застройщика из топ-15 в РФ
«Ведомости»: владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом дела о взятке
01 апреля 2024, 05:43

Фото: istock / Akintevs

Владелец застройщика «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела по статье о даче взятки в особо крупном размере. Детали стали известны «Ведомостям» от источников, знакомых с ходом расследования.
Собеседники издания сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это так называемая «облегченная версия» домашнего ареста. Нигматуллину можно передвигать по городу, находится в офисе, однако вечером он должен находится по месту жительства.

В настоящее время неизвестно, находится Нигматуллин в статусе подозреваемого или обвиняемого. По данным судебной базы, мера пресечения была принята 7 марта, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому на протяжении десяти дней.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК. По данной статье предусматривается наказание на срок от 7 до 12 лет.

Читайте также:

Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции

Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице

#дело
#уголовное дело
#ук
#обвинение
#наказание
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналог «Виагры»: Врач порекомендовала продукты для сексуального возбуждения
Терапевт Бейли заявила, что свекла действует на мужчин как «Виагра»
01 апреля 2024, 04:53

Фото: istock / Rattankun Thongbun

Ряд продуктов питания могут воздействовать на физиологические и психологические аспекты сексуальности. Об этом рассказала врач-терапевт Клэр Бейли в материале Daily Mail.
Терапевт пояснила, что потеря интереса к сексу не всегда говорит о наличии серьезных медицинских проблем: либидо усиливается или ослабевает под влияние различных факторов. Как считает Бейли, с помощью питания можно вернуть яркие ощущения в сексуальную жизнь.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, семена кунжута и нут, действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену. Употребление этих продуктов может помочь при симптомах менопаузы», — заявила эксперт.
Бейли также порекомендовала женщинам для усиления возбуждения добавить в рацион устрицы, орехи и семена. Эти продукты положительно влияют на сексуальность за счёт содержания цинка.

Мужчинам терапевт посоветовала есть свеклу, поскольку она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы.

«Фактически, свекла действует как «Виагра», — заявила Бейли.
Она отметила, что мужчинам полезно на постоянной основе употреблять продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, к примеру, лосось, анчоусы, тунец и мидии.

В заключении Бейли призвала мужчин и женщин есть ферментированные продукты, помогающие снижать уровень стресса.

Читайте также:

Врач назвала продукты для защиты от авитаминоза

«Деньги спускаются в туалет»: россиянам рассказали, когда следует отказаться от БАДов

Врач Поликарпов рекомендовал прорабатывать с психологом постоянную тревогу

#эксперт
#продукты
#жизнь
#врач
#семена
#терапевт
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0
01 апреля 2024, 04:27

Фото: iStock/ allanswart

Сейсмологи зафиксировали на юге Сахалина землетрясение магнитудой 3,0, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, несмотря на малую магнитуду, подземные толчки ощутили жители двух городских округов — Синегорска и Быкова — в соседнем Долинском районе. При этом в данной части Сахалина ощущаемые землетрясения происходят редко, отметила Семенова.

Эпицентр располагался в 11 км северо-западнее села Синегорск, в пригороде Южно-Сахалинска.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-востоке Японии с эпицентром в префектуре Фукусима. Подземные толчки ощущались также в Токио. Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.

Читайте также:

В Японии произошло землетрясение и была объявлена угроза цунами

В Алматы произошло мощное землетрясение

Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая
#жители
#землетрясение
#землетрясения
#природа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф