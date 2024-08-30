Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

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Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов сообщил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили американское гражданство, о чем было уведомлено российское посольство. Об этом информирует «Регнум».
Юсупов пояснил, что его супруга перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульство. Он подчеркнул, что все требования закона были соблюдены.
По его словам, согласно закону о гражданстве, никакого преступления со стороны его семьи нет. При этом судья подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его семьи.
Ранее сообщалось, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство Соединенных Штатов Америки. Старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.
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По его словам, согласно закону о гражданстве, никакого преступления со стороны его семьи нет. При этом судья подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его семьи.
Ранее сообщалось, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство Соединенных Штатов Америки. Старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.
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Екатерина Коршунова