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Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

Судья ВС Татарстана Юсупов заявил, что уведомлял о гражданстве США у детей
30 августа 2024, 17:26
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов сообщил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили американское гражданство, о чем было уведомлено российское посольство. Об этом информирует «Регнум».
Юсупов пояснил, что его супруга перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульство. Он подчеркнул, что все требования закона были соблюдены.

По его словам, согласно закону о гражданстве, никакого преступления со стороны его семьи нет. При этом судья подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его семьи.



Ранее сообщалось, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство Соединенных Штатов Америки. Старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.

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Депутат Бессараб объяснила избыточность включения 1 сентября в число праздников
30 августа 2024, 17:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что включение Дня знаний 1 сентября в число государственных праздников является избыточной мерой, так как выходных дней в производственном календаре и так достаточно.
«В России уже есть 14 праздничных дней в производственном календаре, которые являются общенациональными праздниками. Кроме того, в разных регионах есть дополнительные календарные праздники, которые отмечаются в соответствии с традициями и вероисповеданием жителей», — прояснила в беседе с RuNews24.ru Бессараб.

Также, по её мнению, такие меры не необходимы, так как во многих компаниях и организациях предусмотрены выходные в честь разных личных праздников.

А финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, что 42% российских родителей потратят на первоочередные школьные нужды от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 25% планируют потратить на эти цели 30-50 тыс. рублей, 13% ограничатся суммой до 10 тыс. рублей.

«За год школьные товары подорожали на 6-8%. Большинство опрошенных не заметили ощутимого роста цен на школьные товары, 14% признались, что, по ощущениям, потратили на сборы денег меньше, чем в прошлом году. Косвенно на восприятие россиянами трат перед учебным годом влияет развитие локального малого и среднего бизнеса и импортозамещение», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.

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Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
30 августа 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Ridofranz

Учеба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года, рассказал журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«…И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников», — сказал министр на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что детям из Курской области, размещенным в Подмосковье, подарили школьные наборы. Как уточнили в пресс-службе МО, средства были выделены информагентством «Интерфакс».

Сейчас в Подмосковье более 600 детей, которых подготовят к новому учебному году.

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#школа
#учебник
#история
#дети
#новости
#сергей кравцов
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Новая школа в Немчиновке готова принять первых учеников
30 августа 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новая школа на 550 мест в посёлке Немчиновка Одинцовского городского округа полностью готова к открытию. Она построена по госпрограмме Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Здание площадью 11,7 тыс. кв. м. расположено на ул. Московской. Блок начальной школы рассчитан на 200 детей. Там размещены учебные кабинеты и игровые группы продлённого дня. Блок спортзала оснастили раздевалками, тренерскими и душевыми», – отметили в ведомстве.
В блоках основной и старшей школы на 350 учеников обустроили учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты и обеденный зал.

Как подчеркнули в министерстве, школа оснащена современным техническими устройствами. В актовом зале установили новейшее световое и звуковое оборудование.

Как ранее заявлял первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, в этом году в Подмосковье открывают 39 новых школ на 38 тыс. мест. Капитальный ремонт завершат в 40 школах.

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#минстройкомплекс мо
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Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе
30 августа 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Контртеррористические учения провели в одной их школ городского округа Истра, участие в них приняли спасатели и силовики, в том числе — из Клина, сообщает пресс-служба администрации округа Клин.
«По легенде учений, террористы проникли в школу, убили охранников и взяли в заложники часть детей и учителей, не успевших укрыться в кабинетах и подвале. На место выехали службы группы быстрого реагирования, МЧС, ДПС, скорая помощь, кинологи с собакой, а одной из главных сила стал отряд спецназа из 12 человек. Отряд сформировали из членов отделения Союза десантников Клина, ветеранов подразделений спецназа и боевых действий», — говорится в сообщении.
В ходе «операции» использовались светошумовые гранаты, холостые патроны и армейские дымы. Все участники выполнили поставленные перед ними задачи, учения прошли успешно.

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#террористы
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#истра
#школа
#ветераны
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Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы
30 августа 2024, 16:47

Фото: пресс-служба правительства МО/Полина Коренченко

Рюкзаки с полным набором школьных канцтоваров подарили детям из Курской области, временно размещённым в оздоровительных лагерях в Клину, Пушкинском округе и Подольске, средства на это выделило информагентство «Интерфакс», сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Канцелярские принадлежности и рюкзаки были куплены для 189 учеников пятых-одиннадцатых классов», — отмечается в сообщении.
Подарки ребятам вручил исполнительный директор региональной службы группы «Интерфакс» Александр Веклич.

«Мы стали участниками подготовки к школе ребят из Курской области, которые сейчас находятся здесь, в Подмосковье. Собрали вместе с нашими коллегами из Московской области школьные наборы-рюкзаки. Для мальчишек и девчонок это необходимое подспорье, чтобы они продолжали учёбу», — сказал Веклич.
Всего в Подмосковье в настоящее время находятся свыше 600 детей и подростков из Курской области, всех их подготовят к началу учебного года.

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#подмосковье
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Более 30 медиков Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку
30 августа 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

33 подмосковных медработника получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Вручение состоялось в Доме правительства региона, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Сертификаты получили врачи, фельдшеры, медсёстры и акушерки из Балашихинской, Красногорской, Одинцовской, Лобненской, Химкинской, Королёвской, Подольской, Сергиево-Посадской, Видновской, Люберецкой, Мытищенской, Дмитровской больниц, других больниц, перинатальных центров, центров крови и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Медсестра Подольской областной клинической больницы Надежда Пиганаева переехала в Подмосковье в 2105 году из Республики Марий Эл. Её стаж работы – 12 лет.
«О программе поддержки молодых специалистов узнала от коллег. Собрала все документы и теперь получаю сертификат. Сейчас мы с девятилетним сыном живём в Подольске, начинаем рассматривать варианты нового жилья там. Большое спасибо за такую возможность», – сказала Пиганаева.
Всего в этом году было вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».
«Их получили 160 медработников, 73 учителей, 57 молодых учёных и уникальных специалистов, а также пять тренеров. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят лишь проценты по кредиту», – пояснила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
Как рассказали в ведомстве, программа действует с 2016 года по инициативе губернатора. С момента её старта жилищные условия улучшили более 3 тыс. специалистов.

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#подмосковье
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#жильё
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В Лобне достроили современный детсад на 330 мест
30 августа 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершили строительство детсада на 330 мест. Как сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
«В саду будет 14 групп. Общая площадь детского сада – 5 тыс. кв. метров. В здании располагаются групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения», – говорится в сообщении.
На территории сада разбили 14 прогулочных игровых площадок и две спортивные площадки. Как отметили в министерстве, современный детский сад отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей.

Открытие нового здания запланировано на начало учебного года.

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#1 сентября
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#московская область
#детсад
#детский сад
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Вдова бизнесмена Когана вошла в список богатейших женщин России
30 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto / Coprid

Людмила Коган, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, вошла в число женщин-миллиардеров России. Об этом сообщили в Известиях.
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорится, что состояние Людмилы Коган оценивается в 1 миллиард долларов. Это позволило ей занять шестое место в рейтинге самых богатых женщин страны.

«Основным активом Людмилы Коган является контрольный пакет акций банка «Уралсиб», который она унаследовала от своего мужа в 2019 году. Также она получает дивиденды от этого банка, который входит в двадцатку крупнейших в России. Только в июне 2024 года она получила около 7 миллиардов рублей», — поделились в издании.

Кроме того, Людмиле Коган принадлежат лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в различных организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».

Владимир Коган скончался 20 июня 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. В декабре его вдова Людмила унаследовала контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (82%). Управляет банком их сын Евгений.

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Подмосковных водителей предупредили об увеличении загруженности дорог в сентябре
30 августа 2024, 15:51

Фото: istockphoto / Coprid

Трафик на дорогах Московской области в первую неделю сентября будет заметно больше, чем летом, такое предупреждение выпустили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона на основании данных с камер фотовидеофиксации.
«Согласно прогнозу, самыми загруженными днями станут понедельник, 2 сентября, четверг, 5 сентября, и пятница, 6 сентября. В целом число автомобилей на подмосковных дорогах в сентябре превысит 3 миллиона в сутки. В будние дни будет примерно на 70-100 тысяч машин больше, чем в августе», — говорится в сообщении.
Час пик ожидается в периоды с семи до девяти утра, при этом больше всего транспорта на дорогах обычно фиксируется с шести до десяти утра.

Рост дорожного трафика ожидается в следующих городах: Мытищи, Чехов, Наро-Фоминск, Раменское, Пушкино, Жуковский, Ивантеевка, Люберцы, Реутов и Балашиха. Более загруженными также станут шоссе Энтузиастов, Новорязанское и Ярославское.

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