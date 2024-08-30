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Посол: ЕС собирает разведданные против России под видом миротворчества

Посол Евдокимов: ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России
30 августа 2024, 07:04
Фото: istock/butenkow

Фото: istock/butenkow

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении фактически занимается сбором разведданных против России, Азербайджана и Ирана.
Евдокимов подчеркнул, что миссия ЕС, на которую были подключены эксперты из Канады, превратилась в операцию с натовскими целями, являясь инструментом гибридной войны Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, миссия действует скрытно и неподконтрольно ни Армении, ни Азербайджану, что подтверждает её истинное назначение — сбор разведывательной информации.



«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Наблюдательная миссия ЕС в Армении — один из примеров такого вмешательства», — отметил Евдокимов.

Ранее сообщалось, что профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе.

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#ес
#шпион
#армения
Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину
30 августа 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин навещал белорусского президента Александра Лукашенко на его малой родине.
30 августа президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнится 70 лет. Его малая родина — агрогородок Александрия, где он вырос и учился в местной школе. Лукашенко продолжает навещать дом своего детства.

Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, рядом живут обычные сельчане. Вблизи находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то обнаружил и обустроил дед президента, плотник по профессии.

Во время субботника Лукашенко принимал участие в благоустройстве этого места. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где местные жители и туристы могут бесплатно набирать воду из освященного источника, первые упоминания о котором датируются 1917 годом, а также искупаться в купели и просто насладиться природой.

По его словам, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. Например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда», — рассказал сосед.

После они сели в автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали.

«У нас там криница («Трофима криница»). На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко.

В то время пресс-служба президента Беларуси сообщила, что во время неформальной беседы в Александрии президенты Беларуси и России в доме Лукашенко наслаждались «блинами и драниками, только что приготовленными в печи», а также «попробовали кристально чистую родниковую воду, обладающую целебными свойствами».

Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди. По его словам, много туристов, машины часто ходят. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет.

В общем, как отметил Николаенко, Лукашенко активно заботится о своей малой родине и ее жителях, хотя среди старожилов, знавших президента с детства, осталось всего несколько человек. В основном в агрогородок приезжают новые люди, строятся новые дома для работников местного агрономического предприятия, чтобы, как подчеркнул собеседник, «деревня не умерла».

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Раскрыто, зачем США и Украина хотят развязать большую войну в Европе
Малинен: США и Украина отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе
30 августа 2024, 06:44

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Малинена, демократическая партия США нуждается в более масштабном европейском конфликте для поддержки собственной президентской кампании.

«Зеленский нуждается в этой войне, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения», — отметил профессор.
Эксперт считает, что единственный способ предотвратить масштабный конфликт на континенте — это окончательно разбить украинскую армию.

«К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится», — добавил Малинен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось, наподобие блока фашистской Германии и Японии, и ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим разведывательной информацией и оружием.

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#сша
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#зеленский
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Кадыров раскрыл, что на самом деле у него со здоровьем
Кадыров: врачи считают, что организм у меня, как у молодого парня
30 августа 2024, 02:40

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со своим здоровьем, заверив, что находится в отличной физической форме. В пятницу во время прогулки Кадыров провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», где ответил на вопросы подписчиков, включая тему своего здоровья.
«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не то, не дождутся», — сказал Кадыров.
Он также отметил, что слухи о его здоровье появляются как в моменты, когда он «чуть поправился», так и тогда, когда «чуть похудел».

«Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм,» — пошутил глава Чечни, подчеркнув, что слухи о его здоровье не имеют под собой оснований.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что группа добровольцев, прошедших обучение на базе Российского университета спецназа, отправилась в зону специальной военной операции из аэропорта города Грозного.

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#кап рамзан кадыров
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Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию
Захарова: всех работающих с Россией будут преследовать на Западе
30 августа 2024, 01:03

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.
Захарова привела в пример арест Павла Дурова во Франции и задержание в Нью-Йорке бывшего разведчика США Скотта Риттера, пытавшегося улететь на Петербургский экономический форум.

«Эти методы давления становятся нормой», – заявила Захарова в интервью для 360.ru.
По ее словам, не имеет значения, в какой форме происходит сотрудничество с Россией — будь то бизнес или просто комментарии в СМИ.

Ситуация с арестом Дурова, которого задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана, также вызывает вопросы о двойных стандартах западной демократии. В Госдуме рассматривают это как попытку цензуры и давления на бизнес, отмечая, что подобные инциденты демонстрируют, как легко могут меняться правила в зависимости от целей Запада.

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#захарова
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Запад призвал Киев самому искать деньги для покрытия дефицита
Забуранная: Запад призвал Киев искать внутри страны деньги для покрытия дефицита
30 августа 2024, 00:41

Фото: istock/DmyTo

Депутат Верховной рады Леся Забуранная заявила, что Запад призвал Киев искать внутри страны деньги для покрытия дефицита в бюджете на 2025 год. По ее словам, в следующем году стране не будет хватать 35 миллиардов долларов, 15 из которых власти не знают, где взять.
Забуранная пояснила, что к поискам внутренних ресурсов для покрытия бюджета Украину призывает и МВФ, и западные партнеры.
«<…> По оценкам Минфина страны, бюджет будет иметь почти такой же дефицит, как и в 2024 году - на уровне 35 миллиардов долларов. Мы имеем подписанные соглашения и рассчитываем на 20 миллиардов долларов в рамках Ukraine Facility plan, МВФ, Всемирного банка. Но остается вопрос еще о дополнительных 15 миллиардах долларов <…> Они призывают нас, конечно, к поиску ресурсов внутри страны», — поделилась она в эфире телеканала «Рада».
Ранее член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины сейчас самый большой дефицит государственного бюджета во всем мире, а расходы из-за конфликта с Россией в два раза выше, чем доходы. Отмечалось, что по итогам 2023 года украинский госдолг вырос до 80% ВВП.

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Вучич: Сербия не ввела санкции против России и не стыдится своей позиции
29 августа 2024, 23:56

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она не стала этого делать и не стыдится своей позиции, заявил сербский лидер Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Макроном.
«Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — пояснил Вучич.
Он также добавил, что будет отчитываться за свои политические решения только перед своим народом, отметив, что сербы пожертвовали гуманитарной помощи Украине, чем остальные Балканы, в 20 раз.
«При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее», — подчеркнул президент Сербии.
Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale стоимостью €2,7 млрд евро.

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Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд
Сербия подписала с Францией договор покупки 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд
29 августа 2024, 23:47

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно заявлению сербского лидера Вучича, стоимость боевых самолетов — €2,7 млрд евро.
«Покупка Rafale — это для нас большая новость, и вы увидите, что мы будем открыты для вас. Контракт был подписан с полным пакетом вспомогательной логистики, от запасных двигателей до всего остального. Общая стоимость контракта составляет €2,7 млрд», — заявил Вучич на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Россия и Сербия намерены вести совместную работу в целях укрепления безопасности на Балканах. Также стороны подчеркнули необходимость противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в дела региона. Об этом говорилось в заявлении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя правительства Сербии Александра Вулина

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#вучич
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Бразилия заблокировала счета компании Starlink
Metropoles: в Бразилии заблокировали счета компании Илона Маска Starlink
29 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/AdrianHancu

В Бразилии заблокировали счета компании американского миллиардера Илона Маска Starlink Holding из-за отсутствия юридического представителя в стране. Об этом сообщает газета Metrópoles. Всех бразильских менеджеров Starlink заранее проинформировали об этом, указано в статье.
«Советники из офиса Мораиса заявили, что у компании Starlink Holding <...> заблокировали счета. Все менеджеры Starlink в Бразилии были проинформированы об этом», — пишет газета.
В ответ на это Илон Маск написал на своей страничке в соцсети X, что судья — тиран и диктатор, а президента Бразилии Лулу да Силву назвал его прислужником.

До этого Маск предлагал Мораису уйти в отставку, обвинив того в нарушении конституции страны, и пообеща опубликовать его запросы об удалении материалов из соцсети X. После этого суд в Бразилии принял решение начать расследование в отношении Маска.

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В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах
29 августа 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

В Красногорском ДК «Подмосковье» прошёл обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
В регионе проводится 28 избирательных кампаний. Это выборы депутатов Советов депутатов в 25 муниципалитетах и дополнительные выборы местных депутатов в трёх округах. Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, где проводится голосование, мониторить организацию дополнительных форм голосования.
«Институт общественного наблюдения – это неотъемлемый элемент общественного контроля работы избирательной системы со стороны институтов гражданского общества. Нам как представителям общественного сектора приятно понимать, что правовых возможностей из года в год становиться всё больше. Это приводит к росту уровня доверия граждан к институту общественного контроля, к итогам выборов», - обратилась к участникам семинара руководитель штаба общественного наблюдения, первый зампредседателя ОПМО Татьяна Дмитриева.
На семинаре представили разработанную Общественной палатой России памятку для общественного наблюдателя. Она представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать наблюдатель. Порядок его действий в ходе трёхдневного голосования пошагово прописан в документе.

Штаб Общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать все три дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.

Для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении организована работа горячей линии: 7 (499) 550-60-89.

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