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Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении фактически занимается сбором разведданных против России, Азербайджана и Ирана.
Евдокимов подчеркнул, что миссия ЕС, на которую были подключены эксперты из Канады, превратилась в операцию с натовскими целями, являясь инструментом гибридной войны Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, миссия действует скрытно и неподконтрольно ни Армении, ни Азербайджану, что подтверждает её истинное назначение — сбор разведывательной информации.
Ранее сообщалось, что профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе.
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По его словам, миссия действует скрытно и неподконтрольно ни Армении, ни Азербайджану, что подтверждает её истинное назначение — сбор разведывательной информации.
«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Наблюдательная миссия ЕС в Армении — один из примеров такого вмешательства», — отметил Евдокимов.
Ранее сообщалось, что профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе.
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Елена Перлова