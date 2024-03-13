Российский военный получил восемь лет колонии за уклонение от службы

Фото: istockphoto/Zolnierek
К восьми годам колонии строгого режима суд приговорил военнослужащего из Бурятии, который больше года скрывался от службы. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.
Читайте также:
Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии
Рядового Российской армии посадили на пять лет за уклонение от службы
За уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет
Анастасия Хохлова