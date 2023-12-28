Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии

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Жителя Подмосковья лишили гражданства за уклонение от армии. Об этом сообщило региональное МВД на своем официальном сайте.
В ведомстве сообщили, что уроженец Таджикистана получил российское гражданство в 2019 году. Спустя два года он прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой он был признан годным к прохождению военной службы. Однако последующие повестки комиссариата мужчина игнорировал.
В марте текущего года состоялось заседание суда, по результатам которого, мигрант был лишен российского гражданства.
Кроме того, мужчина понес ответственность в соответствии с нормами уголовного законодательства.
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Анастасия Крестьянова