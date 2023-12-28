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Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии

МВД РФ: в Подмосковье прекращено гражданство уклонившегося от призыва мигранта
28 декабря 2023, 14:03
Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

Жителя Подмосковья лишили гражданства за уклонение от армии. Об этом сообщило региональное МВД на своем официальном сайте.
В ведомстве сообщили, что уроженец Таджикистана получил российское гражданство в 2019 году. Спустя два года он прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой он был признан годным к прохождению военной службы. Однако последующие повестки комиссариата мужчина игнорировал.

В марте текущего года состоялось заседание суда, по результатам которого, мигрант был лишен российского гражданства.


Кроме того, мужчина понес ответственность в соответствии с нормами уголовного законодательства.

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В новогодние праздники будет усилена работа коммунальных служб Подмосковья
28 декабря 2023, 14:39

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Коммунальные службы Московской области будут работать на праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для обеспечения комфортного времяпровождения на улицах региона во время новогодних праздников все коммунальные службы Московской области будут работать в усиленном режиме.

«Накануне Нового года и во время всех новогодних каникул предприятия и компании комплекса жилищно-коммунального хозяйства Московской области переходят на усиленный режим работы. Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Стоит отметить, что особое внимание будет направлено на обеспечение бесперебойного вывоза ТКО с контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами.

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Суд в Москве дал 5,5 года и 7 лет поэтам за стихи
28 декабря 2023, 14:35

Фото: istockphoto/AMilkin

Егор Штовба и Артем Камардин заслушали приговор.
Тверской суд Москвы вынес приговоры поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину к 5,5 и 7 годам колонии по делу о чтении разжигающих ненависть стихов. Поэты читали их на Триумфальной площади в Москве.

ТАСС пишет, что молодые люди признаны виновными по статьям 280.4 и 282 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц»).

В мае суд приговорил к четырем годам колонии ещё одного фигуранта дела - Николая Дайнеко, который признал вину и пошёл на сделку со следствием.

Напомним, в сентябре прошлого года на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин читал свои стихи. В них содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР.

Камардина задержали дома. Дайнеко и Штовбу, которые участвовали в чтении стихов, задержали на Триумфальной площади. Их привлекли к административной ответственности, а потом предъявили обвинение по уголовной статье.

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Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии
#суд
#приговор
#новости
#общество
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В Госдуму поступила партия Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты
28 декабря 2023, 14:30

Фото: iStock/bruev

В гараж Государственной думы поступила партия автомобилей Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты об этом сообщил член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев в интервью для «РИА Новости».
«Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta», — прокомментировал ситуацию Толмачёв.

По его мнению, решение пересадить российских чиновников на отечественные автомобили было правильным. Теперь статус Lada будет повышен, поскольку машины будут восприниматься как депутатские.

Толмачёв отметил, что продолжать использовать автомобили тех марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов — это издевательство над клиентом.

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#автомобили
#чиновники
#госдума
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Самолет МС-21 одобрили для перевозки 211 пассажиров
Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным количеством пассажиров
28 декабря 2023, 14:29

Фото: istock / Takosan

Новейший российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров. Об этом информирует Росавиация в телеграм-канале.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация», — сообщает ведомство.
До этого на воздушном судно разрешалось перевозка 175 пассажиров — на 36 человек меньшею

Сообщается, что при максимальной загруженности салона пассажирами пять бортпроводников и 3 члена летного экипажа смогли эвакуировать людей за 81,7 секунды при нормативе в 90 секунд.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётной полосы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#росавиация
#человек
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Юрист Соловьёв назвал максимальное наказание для Ивлеевой
Юрист Соловьёв рассказал, что грозит Ивлеевой за налоги и «голую» вечеринку
28 декабря 2023, 14:29

Фото: IStock/blinow61

Блогеру и бизнесвумен Анастасии Ивлеевой предстоит погасить предварительную задолженность перед налоговой, которая, по предварительным данным, составляет около 137 миллионов рублей. Эта сумма связана с невыплатой налогов за период с 2020 по 2022 год. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что грозит девушке.
Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян. Помимо расследования ФНС, общественники просили проверить девушку на пропаганду ЛГБТ. Однако юрист Соловьёв отметил, что в самом мероприятии, по предварительной оценке, нет состава преступления.
«Пропаганда [ЛГБТ] вменилась только молодому человеку с носком на члене, который на 15 суток был задержан, а Ивлеевой пока никаких обвинений не предъявлено», — сказал он.
По словам эксперта, пока блогерше грозит ответственность только за неуплату налогов. Максимальное наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы.
«Если Ивлеева добровольно погасит сумму недоимки, то всё ограничится налоговой ответственностью. Сама сумма неуплаченных налогов 20% штраф пени за просрочку. Если она уплачивать не будет добровольно эти суммы, то в связи с тем, что это особо крупный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело по 198 статье уклонения физлица от уплаты налогов, но там максимальное лишение свободы до 3 лет, а по первой там все условно получают, ни о каких тюремных сроках речи нет. И к 198 статье есть примечание, что лицо, которое добровольно уплатит суммы сокрытых налогов, освобождается от уголовной ответственности», — заключил он.
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Политолог Орлов предложил ограничить скорость электровелосипедов зимой
28 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой снизить максимально допустимую скорость езды на электровелосипедов до 5 км/ч зимой.
Он напомнил, что сейчас предельная допустимая скорость на таком транспорте составляет 25 км/ч, зимой такая скорость является опасной как для самих владельцев электровелосипедов, так и для других людей.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали московских автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

«Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. Движение на Кутузовском проспекте и на Варшавском шоссе – рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на Садовом кольце, на Ярославском шоссе, на Ленинградском проспекте. Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, на шоссе Энтузиастов», — приводит АГН «Москва» сообщение ЦОДД со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Автовладельцам рекомендовали вечером выезжать до 17:00 или после 20:00.

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#цодд
#обращения
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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Вильфанд: температура в Москве в новогоднюю ночь дойдет до минус 15
28 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/MarianVejcik

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов. Об этом Вильфанд сообщил на пресс-конференции.
По словам синоптика, в новогоднюю ночь температура опустится до минус 15 градусов, 2 января морозы усилятся до минус 12–17 градусов. К 3 января столбик термометра будет показывать до минус 25 градусов. Вильфанд отметил, что аномальные холода сохранятся в регионе до 5 января.

Ранее сообщалось, что городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. На Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. Тем временем в Подмосковье общественный транспорт уже украсили к Новому году.

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#погода
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Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки военнослужащих в регионе
28 декабря 2023, 13:39

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Московская область помогает новым регионам и бойцам в зоне СВО.
Московская область активно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и регулярно организовывает мероприятия и встречи для семей бойцов СВО и жителей новых регионов.

«Мы стараемся, стараются волонтеры. Что касается восстановления новых территорий, за нами закреплен Новоазовский и Тельмановский районы, плюс часть Мариуполя. Мы буквально на днях встречались на выставке с представителями этих районов<…>Главный индикатор нашего труда, нашего вклада в эти районы то, что туда возвращаются люди. Школы работают. Районную больницу мы отремонтировали почти за миллиард и там можно получить медицинскую помощь», - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Кроме этого, силами Подмосковья были восстановлены мосты, по которым жители могут спокойно передвигаться из одного населенного пункта в другой. Также в новых регионах полностью восстановили постоянное водоснабжение, газоснабжение и постоянную систему сообщений.

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#андрей воробьёв
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Бойцы призвали звезд «голой» вечеринки отправить в зону СВО 300 БПЛА
Коц опубликовал требование бойцов СВО к участникам «голой» вечеринки
28 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы призвали артистов, принявших участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отправить в зону проведения спецоперации 300 разведывательных беспилотников Mavic 3. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.
Обозреватель разместил видеообращение бойцов ВС РФ, которые рассказали, что нужно сделать артистам, чтобы их простило общество.

«Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Мавик 3, и отправьте на фронт через этот канал», — говорят военнослужащие на видео.

Коц отметил, что военнослужащие являются достойными людьми, просьбу которых он не мог проигнорировать. Кроме того, военкор подчеркнул, что кулон «на западнице» (Ивлеевой – прим.ред), стоит как 70 подобных дронов.

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