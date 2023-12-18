Рядового Российской армии посадили на пять лет за уклонение от службы

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В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд осудил рядового Кирилла Куцева, признав его виновным в уклонении от военной службы. Об этом сообщает «Лента.ру». Мужчина осужден на 5,5 лет тюремного заключения.
По данным следствия, Куцев 19 декабря 2022 года не появился в установленный срок на службу в воинскую часть. 12 июня 2023 года военнослужащего задержали сотрудники военной комендатуры.
До этого стало известно, что экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам заключения за стрельбу в полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Инцидент произошло еще в декабре 2022 года. Тогда 38-летний «вагнеровец» наткнулся на двух полицейских и начал стрелять, один из них получил тяжелое ранение. По словам Николина, он отбился от своих сослуживцев и считал, что находится на территории Украины, а полицейских принял за бойцов ВСУ.
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Алина Юрчак