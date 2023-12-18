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Рядового Российской армии посадили на пять лет за уклонение от службы

Суд в Бурятии дал 5,5 лет рядовому Куцеву, который решил отдохнуть от службы
18 декабря 2023, 12:55
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

В Бурятии Кяхтинский гарнизонный военный суд осудил рядового Кирилла Куцева, признав его виновным в уклонении от военной службы. Об этом сообщает «Лента.ру». Мужчина осужден на 5,5 лет тюремного заключения.

По данным следствия, Куцев 19 декабря 2022 года не появился в установленный срок на службу в воинскую часть. 12 июня 2023 года военнослужащего задержали сотрудники военной комендатуры.

До этого стало известно, что экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам заключения за стрельбу в полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Инцидент произошло еще в декабре 2022 года. Тогда 38-летний «вагнеровец» наткнулся на двух полицейских и начал стрелять, один из них получил тяжелое ранение. По словам Николина, он отбился от своих сослуживцев и считал, что находится на территории Украины, а полицейских принял за бойцов ВСУ.

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#суд
#мужчина
#сотрудники
#военные
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В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек
В Петербурге погиб дворник из-за падения на него с крыши дома сосулек и снега
18 декабря 2023, 13:47

Фото: istock / Akintevs

В Калининском районе Петербурга из-за обрушения сосулек и снега скончался дворник. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в городских экстренных службах.

«Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — заявил собеседник агентства.
Как рассказала очевидец, по пути на работу он зашел в магазин, но заметил лежащего в сугробе мужчину. Ему показалось что мужчина не подает признаков жизни, он сразу вызвал скорую помощь.  Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у мужчины травму головы.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться полицейские. 

Ранее сообщалось, что в Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дом
#дворник
#полицейские
#медики
#происшествия
#смерть
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Бойцам спецоперации отказали в заселении в российский отель
Бойцам СВО отказали в заселении в отеле Ростовской области
18 декабря 2023, 13:45

Фото: iStock/zim286

В городе Миллерово Ростовской области хозяйка отказалась заселять в отель военнослужащих, которые ехали в зону спецоперации после отпуска. Об этом сообщает Telegram-канале Don Mash.
По словам организатора перевозок, отель был заранее забронирован, однако по прибытии трех военных им отказали в заселении. Им пришлось срочно искать новое место для ночевки.

Сама же хозяйка отеля заявила, что не заселяет военнослужащих, так как они часто шумят, курят в номерах и пугают других посетителей. Она добавила, что всегда отменяет бронь, если узнает, что ее оформили военные.

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#военные
#отель
#уголовное сво
#послание
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ФСИН займётся поиском Алексея Навального
Владимирский облсуд направит запрос в ФСИН для поиска Навального
18 декабря 2023, 13:44

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимирский областной суд снова отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального* к исправительной колонии №6. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Навальный* находился в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. После этого в августе текущего года Мосгорсуд назначил ему 19 лет колонии общего режима. В прошлую пятницу Владимирский облсуд отложил рассмотрение аппеляционных жалоб по трём искам, поскольку не удалось обеспечить участие Навального* в видеоконференцсвязи. 

Теперь через ФСИН будет устанавливаться местонахождение Навального*. 

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*внесён в список террористов и экстремистов
#фсин
#навальный
#суд
#поиски
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В Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика»
В Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками
18 декабря 2023, 13:34

Фото: iStock/DarthArt

В Москве 13-летнюю школьницу экстренно госпитализировали в отделение токсикологии с отравлением психотропными таблетками «Лирика», которыми ее угостил 18-летний друг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка живет с бабушкой в столичном районе Марьино. Отец ее умер, а мать проживает отдельно. К ней в гости вечером пришла подружка-ровесница и 18-летний парень. Она пожаловалась им, что имеет проблемы со сном, тогда молодой человек дал ей две таблетки «Лирика».

Когда гости ушли, ученица седьмого класса выпила таблетки и легла спать. Утром бабушка проснулась от странных звуков. Зайдя в комнату к внучке, она обнаружила, что та корчится в конвульсиях на кровати. Пожилая женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее медикаментозное отравление психотропами. 

По данному факту полиция проводит проверку. Также ведутся поиски молодого человека, который дал таблетки девочке. Уточняется, что отец ее умер, а мать проживает отдельно.

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Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать

Мужчина до сотрясения мозга избил приехавшего к нему работника скорой
#полиция
#врачи
#отравление
#помощь
#женщина
#поиски
#мать
#девочка
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Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать
18 декабря 2023, 13:18

Фото: istock / Kara Capaldo

В Бурятии 30-летний местный житель сжег трех человек, включая свою мать. Об этом информирует mk.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального СУ СКР.

По информации источника, убийства мужчина  совершил в разное время. Первую расправу он совершил в феврале 2020 года. Тогда он распивал алкоголь с одним из работников животноводческой стоянки.  Между ними возник конфликт, в ходе которой обвиняемый ударил противника табуретом по голове. Тогда он поджег дом, в котором его жертва находилась без сознания, и скрылся с места преступления.

В феврале 2023 года мужчина пришел на животноводческую стоянку, где работали его мать и ее сожитель. После употребления спиртного решил убить мать и ее избранника. Он разлил бензин у входа в дом и поджег его. Они сгорели заживо. 

Удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело было передано в суд.

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#суд
#дело
#алкоголь
#конфликт
#бензин
#дом
#уголовное дело
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Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали 6 лет колонии за стрельбу в полицейских в Новошахтинске
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали 6 лет колонии за стрельбу в полицейских под Ростовом
18 декабря 2023, 12:51

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к шести годам лишения свободы за стрельбу в полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
ЧП произошло еще в декабре прошлого года. Тогда 38-летний «вагнеровец» оказался в лесополосе Ростовской области. Наткнувшись на двух полицейских от открыл по ним стрельбу, один из них получил тяжелое ранение. По словам Николина, он отбился от своих сослуживцев и считал, что находится на территории Украины, а полицейских принял за бойцов ВСУ.

Николина арестовали, однако его поддержал ныне покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он пояснил, что боец оказался в Ростовской области в результате контузии в бессознательном состоянии и, действительно, принял полицейских за украинских военных. Тогда Пригожин заявлял о своей готовности взять дело под личную ответственность.

18 декабря 2023 года суд приговорил Николина к шести годам колонии.

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#вагнер
#всу
#ранение
#евгений пригожин
#чвк
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Мужчина до сотрясения мозга избил приехавшего к нему работника скорой
Житель Нижегородской области до сотрясения мозга избил работника скорой
18 декабря 2023, 12:19

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Житель Нижегородской области напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Государственной инспекции труда.
В настоящее время ожидается медицинское заключение о характере и степени полученных в результате несчастного случая травм. 

При этом в инспекции не назвали причину, которая повлекла за собой драку. Отмечается, что между пациентом и прибывшим к нему медицинским работником произошёл конфликт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС. Если в отношении напавшего будет возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюремного заключения. 

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#скорая помощь
#избиение
#конфликт
#драка
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Воскресный зомби-апокалипсис: Петербуржцы массово страдают от укусов людей
18 декабря 2023, 11:44

Фото: istockphoto/shironosov

Накануне, 17 декабря, сразу несколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с необычными травмами. Все они теперь лечат пальцы от укусов после встречи с зубастыми оппонентами.
Например, в больницу обратился 22-летний молодой человек. Накануне вечером он был в посёлке Токсово, где неизвестный цапнул его за безымянный палец на правой руке. Укус был такой силы, что средняя фаланга пальца оказалась сломанной. Палец буквально висел на коже, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Также в воскресенье вечером медицинская помощь потребовалась 42-летнему петербуржцу. У него случился конфликт с неизвестными в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения. В результате они избили его и для верности укусили за мизинец. Врачи диагностировали у мужчины укушенную рану правой кисти.

У 59-летней жительницы коммунальной квартиры на Суворовском проспекте от укуса пострадал большой палец на левой руке. По словам потерпевшей, во время бытовой ссоры её за палец укусила соседка. Кроме того, врачи диагностировали у женщины травмы головы и тела.

Довольно неожиданно, что в качестве аргумента в споре и оружия в конфликте жители Северной столицы стали так активно использовать зубы.

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#конфликт
#женщины
#травмы
#зубы
#жители
#человек
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Мать и трёхлетний ребёнок погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах
18 декабря 2023, 11:35

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Женщина и ребёнок стали жертвами пожара в жилом доме в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве ТАСС, во время тушения пожара в квартире на улице Кадомцева в Мытищах пожарные вынесли на свежий воздух двух человек, в том числе трёхлетнего ребенка. Пострадавших передали медикам. Позже возгорание в квартире удалось ликвидировать.    

Позже в оперативных службах агентству уточнили, что, несмотря на усилия медиков, мать и ребёнок погибли.
 
Все причины и обстоятельства пожара выясняются. 

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#московская область
#мчс
#мать
#ребёнок
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