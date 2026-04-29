Россия готовится к Первомаю — Празднику весны и труда

29 апреля 2026, 14:37

Фото: проект «Год единства народов России 2026»

В преддверии Праздника весны и труда особое значение приобретает идея единства, объединяющая людей разных профессий, поколений и взглядов вокруг общих ценностей созидания, мира, семьи и веры.





Традиционно 1 мая Федерация независимых профсоюзов России проводит первомайские акции, подчеркивающие связь трудовых свершений с историческими победами. В 2026 году они пройдут под девизом: «Солидарность трудящихся России — единство страны».



Особый акцент сделают на поддержке трудовых коллективов, работающих на нужды специальной военной операции, — предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также госпиталей, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие.



Участники акций намереваются поблагодарить их за напряженную, зачастую круглосуточную работу и выразить уверенность — вместе страна преодолеет любые вызовы, как это уже не раз бывало в нашей истории.



