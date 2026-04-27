«Весна буксует»: Москвичей предупредили о грядущих первомайских заморозках

27 апреля 2026, 11:29

Синоптик Позднякова: снег в Москве вряд ли растает к первым майским праздникам

В начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В беседе с NEWS.ru синоптик заявила, что осадков в столице в этот период не ожидают. Однако сейчас в Москве выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы примерно на 5–8 градусов.

«Дай Бог, чтобы он растаял к первому мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя ещё будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1-го числа будет в пределах +5–10 градусов. 2-го числа преобладающая дневная температура — +7–12 градусов, 3-го — где-то +10–15 градусов», — сообщила Позднякова.