В Новосибирске предложили запустить на 1 Мая акцию «Первомайская гвоздика»
1 Мая является идеальным праздником для поздравления всех тружеников. Такое мнение выразил председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день важно говорить о труде как о главном воспитательном моменте. Отцы должны показывать пример детям, и праздник 1 Мая отлично для этого подходит.
«Плотник, сварщик, учитель, милиционер, водитель автобуса, комбайнёр — их авторитет нужно поднимать практически вручную. Первомай даёт отличный повод сказать сыну или дочери: "Посмотри, тот дядя чинит троллейбус уже 30 лет. Без него город встанет. Вот он — настоящий хозяин жизни"», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.
По его словам, 1 Мая необходимо вместе с детьми поздравить соседа-сантехника, мастера в автосервисе или врача, выразив тем самым общественное признание.
Майоров также предложил провести акцию «Первомайская гвоздика!», в ходе которой люди будут поздравлять тружеников, вручая им открытку и гвоздику. А после этого выложить фото в соцсетях с хэштегом #ПервомайскаяГвоздика.
«Вместе вернём уважение к труду. С праздником Мир-Труд-Май!» — заключил Майоров.