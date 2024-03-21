Россия начала массовый выпуск трехтонных супер-бомб

Фото: IStock/Michael Fitzsimmons
В публикации отмечается, что на одном из предприятий увеличили производство ФАБ-500, ФАБ-1500, а также организовали выпуск ФАБ-3000. Объем артиллерийских и авиационных средств поражения на предприятии возрос в пять раз за последний год.
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