Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россия начала массовый выпуск трехтонных супер-бомб

Россия начала массовый выпуск трехтонных супер-бомб

В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
21 марта 2024, 16:53
Фото: IStock/Michael Fitzsimmons

Фото: IStock/Michael Fitzsimmons

В России началось массовое производства авиационных бомб ФАБ-3000 с февраля 2024 года.
Об этом 21 марта сообщили главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу в рамках инспекции предприятий ОПК Нижегородской области.\

В публикации отмечается, что на одном из предприятий увеличили производство ФАБ-500, ФАБ-1500, а также организовали выпуск ФАБ-3000. Объем артиллерийских и авиационных средств поражения на предприятии возрос в пять раз за последний год.


Это стало возможным благодаря расконсервации и модернизации производственных мощностей, в том числе более 45 тысяч квадратных метров новых площадей с 2022 года, отметили в военном ведомстве.

Читайте также:

Офицер НАТО возмутился уничтожению в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб
#сша
#производство
#нато
#сво
#опк
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диагностическую работу по обществознанию написали 86 тысяч школьников Подмосковья
21 марта 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минобразования МО

86 тысяч семиклассников, обучающихся в школах Московской области, написали региональную диагностическую работу по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В диагностическую работу вошло 15 заданий базового и повышенного уровней сложности. Выполнить задания школьники должны за полчаса. Максимально за работу можно получить 15 баллов. Работой, выполненной успешной, считается набравшая минимум 6 баллов», — отмечается в сообщении.
Работы школьников обезличены, проверку проведут независимые эксперты.

Цель проведения диагностической работы — проверить, насколько школьники усвоили учебный материал, и что вызывает особые сложности. В частности, работа по обществознанию позволяет понять, что школьники знают об основах российского права, участии граждан в правовых отношениях, социальных нормах и ценностях.

Читайте также:

Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе вопросов о строительстве

Участниками фестиваля ГТО в Бронницах стали около 60 детей

Московская область станет участником отборочного этапа фестиваля «РобоФинист»
#школьники
#ученики
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около четырех тысяч домов подключены к газу в Московской области
21 марта 2024, 17:05

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

В Подмосковье четыре тысячи домов подключены к газу с начала года по программе социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Реализация проекта происходит с 2021 года на территории всего региона.

«На территории региона действуют специальные условия на подключение для льготных категорий граждан. Обязательные условия для предоставления дополнительных мер поддержки: право собственности на дом и постоянная прописка в доме, подлежащем газификации. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку в Личном кабинете клиента или в одном из офисов обслуживания Мособлгаза. Обязательное условие — газифицируемый дом должен быть зарегистрирован», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что заявку на участие ​в программе можно оставить на Госуслугах.

Читайте также:

Подмосковные энергетики отправили на переработку более 800 тонн металлолома

С начала года в Подмосковье построили и реконструировали более 20 электроподстанций

В Подольске стартует масштабная программа по обновлению систем электроснабжения
#подмосковье
#дом
#программа
#право
#социальная газификация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год
ФСИН из-за обстрелов более 1,1 тыс. осужденных эвакуированы из колоний
21 марта 2024, 17:00

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

За 2023 год из приграничных российских территориальных учреждений ФСИН из-за обстрелов эвакуированы более 1100 осужденных. Об этом сообщил Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев на итоговой коллегии, передает РИА Новости.
«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных», — сообщил Гостев.
Он добавил, что потерь среди личного состава и специального контингента не было.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Государственной Думы поступил законопроект об отсрочке от призыва на военную службу сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России. Такие же нормы закон распространяет на сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов ФССП и ФТС.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#мвд
#фссп
#закон
#законопроект
#фсин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили
Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили
21 марта 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Запланированный запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур со стартовой площадки № 31 («Восток») отменили.
Как сообщает РИА Новости, произошла автоматическая отмена пуска, и агрегаты стартового комплекса вернулись в исходное состояние для подготовки к стоянке в течение 24 часов. На борту корабля были Марина Василевская из Белоруссии, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Пуск должен был состояться в 16:21 по московскому времени, а вывод на околоземную орбиту ожидался в 16:30. Причина отмены не сообщается.

В сентябре 2023 года на той же ракете «Союз 2.1а» был успешно запущен пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами из Роскосмоса и НАСА.

Читайте также:

В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
#отмена
#корабль
#космонавт
#роскосмос
#новости
#минобороны
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года выписали 720 тыс. рублей штрафов за парковку во дворах
21 марта 2024, 16:57

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 120 водителей были оштрафованы в Московской области с января текущего года за нарушение правил парковки во дворах благодаря работе «народных инспекторов», общая сумма штрафов достигла 720 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«С начала года жители самостоятельно — через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» — выписали штрафы на 720 тысяч рублей 119 водителям, которые оставляли машины в неположенном месте. Например, на газонах, на детских площадках и у контейнерных площадок, перекрывая проезд мусоровозам», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
Она добавила, что больше всего нарушений правил парковки во дворах зафиксировали «народные инспекторы» Ленинского городского округа. Там было выписано 35 штрафных постановлений на общую сумму 175 тысяч рублей.

Читайте также:

В Подмосковье выбрали оптимальную сумму штрафа за безбилетный проезд

В Подмосковье с начала месяца выявили около 100 нелегальных перевозчиков стройотходов

Штрафы за парковку у мусорных баков за зиму в Подмосковье превысили миллион рублей
#штрафы
#парковка
#густ мо
#дворы
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 150 тысяч подмосковных родителей получают единое пособие на детей
21 марта 2024, 16:49

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С 1 июня 2024 года при выплате единого пособия не будут учитывать: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, доход от подработки подростков, а также выплаты за медаль или орден «Родительская слава», а также за звание «Мать-героиня»

«В Подмосковье порядка 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей в размере от 50 до 100% прожиточного минимума - это от 8,8 до 17,7 тысяч рублей.такая адресная помощь объединила различные ежемесячные выплаты на детей с рождения до 17 лет нуждающимся родителям, а также беременным женщинам», —поделилаьс министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Стоит отметить, ​что полную информацию о ​порядке получения и сумме выплат можно найти на официальном сайте или через телеграмм-бота.

Читайте также:

В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам

В Красногорске открыли ещё один клуб «Активное долголетие» по просьбе жителей

Подмосковье сохранило лидерство по устройству детей-сирот в семьи
#подмосковье
#пособие
#помощь
#людмила болатаева
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в Подмосковье до конца года откроют четыре путепровода у станций МЦД
21 марта 2024, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области до конца года планируют открыть четыре путепровода возле станций Московских центральных диаметров. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В сентябре рассчитывают запустить движение в районе платформы Быково в Раменском, в декабре – в Опалихе и Аникеевке в городском округе Красногорск, а также в Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе. Предполагается, что это улучшит транспортную доступность для более чем 250 тысяч жителей.
«Благодаря поддержке президента и правительства в конце 2022 года мы досрочно сдали путепровод в Лобне. А в 2024-м запустим ещё четыре важных объекта: в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Люди смогут спокойно добираться до работы, отвозить детей в школы и детсады, а экстренные службы – беспрепятственно прибывать к местам вызова. Многие путепроводы стараемся строить с тротуарами, чтобы можно было перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим шумозащитные экраны, чтобы уберечь жителей близлежащих домов от дискомфорта», – рассказал губернатор.
Воробьёв напомнил, что инициированный президентом проект МЦД развивается высокими темпами: в прошлом году запустили третий и четвёртый диаметры, а всего их будет пять.
«Для жителей Подмосковья это удобство, экономия времени и денег. Поезда в часы пик курсируют с интервалами 5-7 минут, без дневных перерывов, как обычные электрички. Однако у такого интенсивного движения на железной дороге есть побочный эффект – автомобильные пробки на переездах. Поэтому строительство путепроводов сейчас крайне необходимо, – отметил глава региона.
Одновременный старт строительству четырёх путепроводов губернатор Подмосковья дал в апреле 2022 года. Работы идут в ускоренном темпе, и их планируют завершить досрочно.

Читайте также:

Новый путепровод у платформы Чёрное улучшит жизнь полумиллиона балашихинцев

Путепровод у станции Быково откроют досрочно

Путепровод у платформы Апрелевка откроют в 2024 году
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#путепровод
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали способ вернуть деньги при опоздании на транзитный рейс
Турэксперт Осауленко: При опоздании на транзитный рейс нужно фиксировать все действия
21 марта 2024, 16:09

Фото: iStock/CherriesJD

Многие из нас пользуются авиаперелетами. Кто-то путешествует и отдыхает, а кто-то вынужден летать по рабочим вопросам. И зачастую так бывает, что рейсы задерживают. Причины задержки могут быть разными: плохие погодные условия, технические неполадки в самолете и прочие.
О том, кто несет ответственность в случае, если гражданин опоздал на транзитный рейс из-за задержки вылета самолета и как вернуть деньги, рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Радио 1».

По его словам, ситуации задержки рейса могут быть разными, и действия пассажиров должны соответствовать происходящему.

Первый случай, это если весь маршрут выполняется одной авиакомпанией. В такой ситуации при задержке транзитного рейса требуется обратиться к представителю авиакомпании.

«В этом случае туриста на транзите должны разместить, накормить и следующим или другим рейсом доставить до пункта назначения окончания его маршрута. Это по нормам», — считает эксперт.
Второй случай, это если маршрут выполняется разными авиакомпаниями. Здесь, по мнению Осауленко, придется предпринять ряд действий, чтобы отстоять свои права и в дальнейшем получить компенсацию денежных убытков и прочих расходов, которые понес пассажир.

«Вариант только один — вы фиксируете на сколько вы опоздали и все обстоятельства произошедшего и обращаетесь в авиакомпанию, которой вы летели. Она вам традиционно отказывает в сиюминутном решении вашего вопроса. Авиакомпания, которой вы должны лететь дальше, также не занимается помощью пассажиру, ведь это однозначно это не ее проблема», — констатировал Осауленко.
В такой ситуации эксперт рекомендует самостоятельно приобрести новый билет на оставшуюся часть маршрута, а по итогам выставить претензию авиакомпании на предмет возврата денежных средств и тех убытков, которые понес пассажир.

«Как правило, авиакомпании не выполняют эти требования или выполняют частично, но у пассажира в этом случае есть возможность обратиться в суд и вернуть свои деньги», — подытоживает Директор Ассоциации «Турпомощь».

Пассажиры порой сталкиваются с ситуацией, что человек опоздал на рейс, а его багаж улетел. По действующим правилам багаж не может лететь без пассажира. То есть, если человек не сел на рейс, то шансов, что его багаж улетит без него, практически нет. Сотрудники авиакомпании обязаны следить за чемоданами согласно регламенту и своим должностным обязанностям.

«Всегда во всех авиакомпаниях есть служба, которая занимается поиском и возвратом багажа», — успокоил Осауленко.
Директор Ассоциации «Турпомощь» призвал пассажиров в любых форс-мажорных ситуациях в аэропорту сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так будет больше шансов достойно выйти из любой сложной ситуации.

«Понимаем, что всегда это ситуация нервная, но чем спокойнее вы будете фиксировать все эти моменты, тем больше вероятность, что вы и багаж свой найдете, и получите компенсацию надлежащим образом», — считает эксперт.

Читайте также:

Ещё одно европейское государство начнёт выдавать россиянам визы с 1 апреля

Турецкая авиакомпания в результате скандалов упростила условия полетов для россиян

Россиянам рассказали, что посетить в Саудовской Аравии
#авиакомпании
#путешествия
#билеты
#россия
#рейсы
#багаж
#суд
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе вопросов о строительстве
21 марта 2024, 15:48

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков

Конкурс детских вопросов о строительстве «Спроси строителя» стартовал в России, принять в нём участие приглашают жителей Московской области в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.

«На конкурс принимаются вопросы в двух форматах: текстовом и мультимедийном — в форме видеоролика. Победителей будут выбирать в трёх номинациях: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос по истории строительства», — отмечается в сообщении.

Итоги конкурса планируется подвести в августе — в рамках празднования Дня строителя. На лучшие вопросы, заданные в рамках конкурса, ответят глава Минстроя Российской Федерации Ирек Файзулин и председатель Общественного совета при федеральном Минстрое Сергей Степашин.

Вопросы принимаются до 12 июля на сайте конкурса.

Читайте также:

1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»

В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
#конкурс
#строительство
#дети
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф