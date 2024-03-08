Офицер НАТО возмутился уничтожению в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari
США ликвидируют склады с кассетными и иными боеприпасами вместо того, чтобы передать их украинской армии. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
У США имеется четыре миллиона снарядов, склады с которыми активно ликвидируются. В это же время на Украине заметно не хватает боеприпасов. Однако власти не отдают их ВСУ, и непонятно почему, возмутился Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт отступать, если США и Евросоюз не возобновят в необходимых количествах поставки вооружений. В настоящее время, по его словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит.
Напомним, что сенат США уже принял законопроект, предполагающий ассигнование на нужды Украины свыше 60 миллиардов долларов и иные формы поддержки. Однако в палате представителей отказываются принимать этот документ.
Читайте также:
Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
Украина разрывает соглашение с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт отступать, если США и Евросоюз не возобновят в необходимых количествах поставки вооружений. В настоящее время, по его словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит.
Читайте также:
Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
Украина разрывает соглашение с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
Анастасия Чинкова