Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США

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Россия использует недорогие беспилотники «Упырь» для уничтожения дорогостоящих танков Abrams, сообщило 6 марта издание Asia Times.
Согласно материалу, с 28 февраля было уничтожено три танка Abrams. Первые два были атакованы при помощи российских беспилотников, стоимость каждого из которых составляет около 500 долларов. Беспилотники изготавливаются из пластика, а некоторые детали производятся методом 3D-печати. Учитывая, что стоимость танка Abrams превышает 10 миллионов долларов, такие атаки считаются экономически выгодными для России.
Также отмечается, что беспилотники могут быть связаны с ретрансляторами, что увеличивает радиус их действия и делает их эффективными в различных условиях местности. Кроме того, беспилотники использовались для атак на БМП Bradley, при этом уже уничтожено более 50 таких боевых машин.
M1 Abrams является основным боевым танком США с начала серийного производства в 1980 году. Он состоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил нескольких других стран. M1 Abrams относится к категории одних из самых массивных танков, его боевая масса превышает 62 тонны.
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Также отмечается, что беспилотники могут быть связаны с ретрансляторами, что увеличивает радиус их действия и делает их эффективными в различных условиях местности. Кроме того, беспилотники использовались для атак на БМП Bradley, при этом уже уничтожено более 50 таких боевых машин.
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Артем Кузьмин