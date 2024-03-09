Россия откроет генконсульство на Мальдивах

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запуске генерального консульства России в Мале, Мальдивы.
Министерство иностранных дел должно утвердить штат работников дипломатической миссии в пределах установленных норм.
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