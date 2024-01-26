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Россия призвала членов Совета Безопасности ООН осудить инцидент со сбитым в Белгородской области российским самолетом Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Заявление было сделано первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН Дмитрием Полянским.
На заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с катастрофой Ил-76, Полянский призвал членов Совбеза и руководство ООН твердо осудить этот инцидент и другие террористические акты, связанные с киевской властью.
Дипломат подчеркнул, что молчание в данной ситуации лишь укрепляет доверие к диктаторскому режиму Зеленского, который, по его мнению, склонен к коррупции.
Постпредство также отметило, что Киев занимается дезинформацией относительно катастрофы Ил-76.
Полянский предупредил, что если подтвердится информация об использовании ЗРК Patriot или IRIS-T для удара по Ил-76, то США или Германия станут соучастниками преступления Киева.
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Дипломат подчеркнул, что молчание в данной ситуации лишь укрепляет доверие к диктаторскому режиму Зеленского, который, по его мнению, склонен к коррупции.
Полянский предупредил, что если подтвердится информация об использовании ЗРК Patriot или IRIS-T для удара по Ил-76, то США или Германия станут соучастниками преступления Киева.
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Артем Кузьмин