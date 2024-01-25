США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия

США расследуют информацию о возможном использовании американского оружия при поражении украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила во время брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, данный вопрос находится в центре внимания Вашингтона.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов, что США «никоим образом» не имеют отношения к катастрофе Ил-76.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в среду, погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, шестерых членов экипажа и трех сопровождающих.
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«Мы изучаем данный вопрос», — заявила Сингх.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в среду, погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, шестерых членов экипажа и трех сопровождающих.
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Артем Кузьмин