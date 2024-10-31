«Россия — страна возможностей» подвела итоги заявочной кампании конкурса «Наставничество»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Завершилась заявочная кампания нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Общее количество участников из всех регионов России составило 24 739 человек, из которых 997 представляют Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Конкурс «Наставничество» предназначен для тех, кто стремится делиться своими знаниями и опытом с другими. Его цель — выявить и поддержать лучших наставников в стране, а также создать условия для распространения и внедрения передовых практик наставничества.
Конкурс проходит в двух категориях: «Наставник года» — индивидуальное участие, и «Лучшие практики наставничества», где возможно как индивидуальное, так и групповое участие. Участники могут попробовать свои силы в обеих категориях.
Заключительный этап дистанционного отбора заявок завершился 27 октября. Участники предоставили рекомендательные письма от кадровых служб или резюме, подтверждающие их профессиональные навыки, а также записали видеовизитки с самопрезентацией.
После проверки всех заявок будет проведён конкурсный экспертный отбор. По его итогам станут известны победители, которые будут представлять свои регионы на финальном этапе.
Заключительный очный этап пройдёт с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников». Участники смогут рассказать о своём опыте и практике наставничества, получить признание коллег, пройти обучающую программу и стать частью самого крупного сообщества наставников в Российской Федерации.
Читайте также:
Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»
Сыры производителей из Московской области приняли участие в конкурсе «Cheese Open 2024»
Крупнейшая выставка собак «Евразия 2024» пройдёт в Москве 16 и 17 ноября
Конкурс проходит в двух категориях: «Наставник года» — индивидуальное участие, и «Лучшие практики наставничества», где возможно как индивидуальное, так и групповое участие. Участники могут попробовать свои силы в обеих категориях.
«Мы в президентской платформе "Россия – страна возможностей" более 6 лет развиваем многоступенчатую систему наставничества и прекрасно понимаем, насколько важно иметь в жизни наставника – человека, который подскажет, направит, посоветует с высоты своего опыта или экспертизы, поможет реализовать собственный проект. В конкурсе "Наставничество" мы объединили опыт организаций, которые знают, как выявить талант и развивать его», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия – строена возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Заключительный этап дистанционного отбора заявок завершился 27 октября. Участники предоставили рекомендательные письма от кадровых служб или резюме, подтверждающие их профессиональные навыки, а также записали видеовизитки с самопрезентацией.
После проверки всех заявок будет проведён конкурсный экспертный отбор. По его итогам станут известны победители, которые будут представлять свои регионы на финальном этапе.
Заключительный очный этап пройдёт с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников». Участники смогут рассказать о своём опыте и практике наставничества, получить признание коллег, пройти обучающую программу и стать частью самого крупного сообщества наставников в Российской Федерации.
Читайте также:
Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»
Сыры производителей из Московской области приняли участие в конкурсе «Cheese Open 2024»
Крупнейшая выставка собак «Евразия 2024» пройдёт в Москве 16 и 17 ноября
Дайана Хусинова