Крупнейшая выставка собак «Евразия 2024» пройдёт в Москве 16 и 17 ноября

Фото: пресс-служба Российской кинологической федерации
16 и 17 ноября Российская кинологическая федерация проведет крупнейшую выставку собак всех пород — «Евразия 2024». Более 10 тысяч собак соберутся в «Крокус Экспо», чтобы участвовать в выставочных и спортивных рингах, сражаясь за титулы и призовые места.
Выставка традиционно привлекает гостей и участников со всех уголков России, предлагая им возможность увидеть более 10 тысяч собак, представляющих свыше 270 пород, как редких, так и популярных в стране и мире.
На мероприятии гостей ждет насыщенная программа, в которую входят спортивные состязания, интерактивные стенды, лекции от ведущих специалистов в области кинологии, бесплатные ветеринарные консультации, викторины и разнообразные зоотовары.
На фестивале состоится чемпионат России по танцам с собаками, а также показательные выступления по мондьорингу, ноузворку, дог-фризби и пастушьей службе. Кроме того, пройдут мастер-классы, конкурс «Юный хендлер», лекции и консультации.
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На мероприятии гостей ждет насыщенная программа, в которую входят спортивные состязания, интерактивные стенды, лекции от ведущих специалистов в области кинологии, бесплатные ветеринарные консультации, викторины и разнообразные зоотовары.
На фестивале состоится чемпионат России по танцам с собаками, а также показательные выступления по мондьорингу, ноузворку, дог-фризби и пастушьей службе. Кроме того, пройдут мастер-классы, конкурс «Юный хендлер», лекции и консультации.
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Дайана Хусинова