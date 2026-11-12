«Россия — страна возможностей» расскажет о своих программах жителям регионов

12 ноября 2026, 17:28

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» в этом месяце запускает информационную кампанию в регионах. Жителям расскажут о проектах для профессионального роста, реализации инициатив и развития талантов.