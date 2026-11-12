«Россия — страна возможностей» расскажет о своих программах жителям регионов
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» в этом месяце запускает информационную кампанию в регионах. Жителям расскажут о проектах для профессионального роста, реализации инициатив и развития талантов.
Платформа создана 22 мая 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавляет её наблюдательный совет. С момента запуска к проектам присоединились более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран.
Конкурсы и олимпиады платформы ориентированы на школьников, студентов, предпринимателей, волонтёров, специалистов и руководителей. Они помогают участникам найти единомышленников и наставников, поступить в вуз, пройти стажировку или построить карьеру.
Образовательные программы проходят в том числе в Мастерской управления «Сенеж». Там учатся молодые активисты, участники проектов, госслужащие и руководители. Площадка принимает всероссийские мероприятия, включая молодёжный форум «Территория смыслов», и объединяет представителей бизнеса, государства и общественных организаций.
При ведущих вузах страны платформа открывает центры компетенций. Студенты могут оценить свои универсальные навыки и получить рекомендации по их развитию. Молодые специалисты также могут подтвердить результаты оценки на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Офисы «России — страны возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Посетителям доступны информационные центры, лектории и пространства для совместной работы.
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