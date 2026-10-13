Пять миллионов: какие возможности обещает платформа «Россия — страна возможностей»?
Видео: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Получить до пяти миллионов рублей на квартиру, найти работу мечты или выиграть грант на собственное дело — такие возможности предлагает рассмотреть президентская платформа «Россия — страна возможностей». Принять участие в её проектах могут люди с разными интересами и профессиональным опытом.
Платформа была создана 22 мая 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Её миссия — открывать равные возможности для каждого и помогать людям развивать свои способности независимо от места жительства, профессии и семейных обстоятельств.
За восемь лет к проектам платформы присоединились более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Конкурсы и олимпиады помогают находить единомышленников, получать новые знания, поступать в вузы, проходить стажировки, строить карьеру и развивать лидерские качества.
Возможности предусмотрены для разных категорий участников — от школьников и студентов до предпринимателей, специалистов и управленцев. В рамках платформы также работает «Мастерская управления "Сенеж"», где обучаются участники проектов, молодёжь, руководители и государственные служащие. Кроме того, на базе ведущих российских вузов действуют Центры компетенций, которые помогают студентам оценивать и развивать универсальные навыки.
Ознакомиться с проектами и выбрать подходящий вариант можно на платформе «Россия — страна возможностей». Организаторы подчёркивают, что развитие и профессиональный рост должны быть доступны каждому, независимо от того, в каком регионе страны он живёт.
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