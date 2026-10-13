Пять миллионов: какие возможности обещает платформа «Россия — страна возможностей»?

13 октября 2026, 11:53

В проектах «России — страны возможностей» выигрывают ₽5 млн на квартиру

Видео: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Получить до пяти миллионов рублей на квартиру, найти работу мечты или выиграть грант на собственное дело — такие возможности предлагает рассмотреть президентская платформа «Россия — страна возможностей». Принять участие в её проектах могут люди с разными интересами и профессиональным опытом.