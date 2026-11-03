Платформа «Россия — страна возможностей» запустит всероссийскую информационную кампанию

03 ноября 2026, 15:23

В ноябре «Россия — страна возможностей» запустит информкампанию

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В ноябре 2026 года Президентская платформа «Россия — страна возможностей» начнет информационную кампанию в регионах страны. Она расскажет о программах для развития карьеры, поддержки инициатив и раскрытия талантов.