Платформа «Россия — страна возможностей» запустит всероссийскую информационную кампанию
В ноябре 2026 года Президентская платформа «Россия — страна возможностей» начнет информационную кампанию в регионах страны. Она расскажет о программах для развития карьеры, поддержки инициатив и раскрытия талантов.
Платформа появилась 22 мая 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Он возглавляет ее наблюдательный совет. За восемь лет к проектам присоединились более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.
Конкурсы и олимпиады рассчитаны на школьников, студентов, специалистов, предпринимателей, волонтеров и управленцев. Участники могут найти единомышленников, получить помощь наставника, поступить в вуз, пройти стажировку или продвинуться по карьерной лестнице.
Часть образовательных программ проходит в Мастерской управления «Сенеж». Здесь учатся участники проектов, молодые активисты, руководители и госслужащие. Мастерская объединяет представителей государства, бизнеса и общества, а ее площадка принимает всероссийские мероприятия, включая молодежный форум «Территория смыслов».
В ведущих вузах страны платформа развивает Центры компетенций. Студенты могут оценить там универсальные навыки и получить рекомендации по их развитию. Результаты оценки молодые специалисты вправе подтвердить на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Офисы «России — страны возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской области. Для посетителей там открыли информационные центры, лектории и пространства для совместной работы.
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