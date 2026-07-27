Россиян предупредили о рисках работы в кровати на удаленке

27 июля 2026, 16:19

Психолог Морозова: работа в кровати связывает отдых и тревогу

Фото: istockphoto/AnnaStills

Удаленная работа, ставшая привычной для многих, таит в себе серьезные риски для психического и физического здоровья. Специалисты поделились подробностями 27 июля.