Россиян предупредили о рисках работы в кровати на удаленке
Удаленная работа, ставшая привычной для многих, таит в себе серьезные риски для психического и физического здоровья. Специалисты поделились подробностями 27 июля.
Главная ошибка сотрудников на «удаленке» — использование кровати в качестве рабочего места, рассказали «Известиям» клинический психолог Кристина Морозова и эксперт по матрасам Олеся Солодкова. По словам Морозовой, у тех, кто трудится из дома, чаще диагностируют тревожные расстройства, депрессию, эмоциональное истощение и профессиональное выгорание.
Причина — дефицит социальных контактов, которые в офисной среде формируются естественным образом. В группе особого риска — одинокие люди и новички, не успевшие обрасти профессиональными связями. Усугубляют ситуацию низкая самоорганизация, склонность к трудоголизму и отсутствие отдельного рабочего уголка.
Психолог пояснила, что смешение зон губительно из-за контекстно-зависимой памяти: мозг «привязывает» эмоции к месту. Систематическая работа в постели закрепляет ассоциацию «кровать = стресс и задачи», что мешает и концентрации, и полноценному отдыху, ведя к выгоранию.
Эксперт ORMATEK Олеся Солодкова добавила, что поза с опорой на изголовье создает вредную нагрузку на поясницу и таз, а также ускоряет износ спального места. Врачи рекомендуют удаленщикам жестко соблюдать границы рабочего дня, вводить ритуалы переключения (прогулку или смену одежды) и категорически не переносить офис в кровать.
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