Юрист разъяснила, грозит ли сотруднику на удаленке наказание за проблемы со связью
Старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная объяснила, могут ли привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который работает в удаленном формате, если начались проблемы с мобильной связью. Ее слова передает РИА Новости.
Колодяжная указала, что статья 192 Трудового кодекса допускает взыскание только за виновное неисполнение обязанностей. Это значит, что работодатель не вправе применять санкции, когда Интернет или любая иная связь пропадает не по вине сотрудника, а из‑за отключений провайдера или технических сбоев.
Более того, сроки предоставления отчётов, а также порядок коммуникации и «соединения» с работодателем необходимо чётко прописать в трудовом договоре или локальном нормативном акте. Если в документах нет требования о наличии резервного канала связи, претензии к сотруднику считаются необоснованными.
Чтобы избежать возможных негативных последствий, эксперт рекомендует фиксировать все факты отсутствия и восстановления связи, а также не отказываться от написания письменных объяснений.
