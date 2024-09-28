Россиян предупредили об опасных веществах в 65% косметики

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В 65% косметики, которая продается в РФ, содержатся опасные для здоровья вещества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметической продукции массового сегмента.
Уточняется, что в 76% случаев данные о противопоказаниях для применения отсутствуют. В союзе напомнили, что в списке запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции веществ содержится более тысячи наименований, вред которых был доказан.
В перечне разрешенных к использованию веществ находятся 332 позиции. Основное нарушение заключается в отсутствии информации о составе на русском языке — данные пишутся либо на латинице, либо указываются аббревиатурами.
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