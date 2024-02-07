Подмосковные бизнесмены смогут поучаствовать в международной выставке индустрии красоты

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«Основные тематические направления выставки — «Косметика и парфюмерия», «Медицина и здоровье», «Средства личной гигиены», «Профессиональное оборудование и продукция для салонов красоты», Lash & Brow, «Все для волос», «Средства для депиляции», «Мебель для салонов красоты», «Натуральная и органическая косметика», «Ногтевой сервис», «Чистящие и моющие средства», «Аппаратная и эстетическая косметология, пластическая хирургия», «Специализированные учебные центры, школы». В рамках выставки также пройдут мастер-классы от лекторов из России и Казахстана, шоу-программа и программа для косметологов и руководителей салонов красоты», - отметили в министерстве.
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