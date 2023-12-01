Доктор Абакумов раскрыл, как лечить атопический дерматит

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что атопический дерматит лечится, в первую очередь, увлажнением кожи специальными средствами.
«Главное — постоянно увлажнять кожу эмолентами. Это специальная лечебная косметика, которая поддерживает водно-липидный баланс, барьерную функцию и удлиняет периоды ремиссии. Такие бальзамы, гели, мази есть во многих фирмах, мазать ими кожу надо 3-4 раза в день, особенно после воды. Подбираются они под особенности кожи и климатических условий», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.
Он напомнил, что атопический дерматит — воспалительное заболевание, которое характеризуется зудом, шелушением, сухостью и воспалением кожи. Причинами заболевания могут быть генетика, плохой иммунитет, стресс, холод, нарушения функций эпидермального барьера кожи и аллергии. Для точного установления истоков болезни и назначения лечения необходимо обращаться к врачам и сдавать анализы.
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Мелисса Тимофеева