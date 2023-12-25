Россиян приглашают принять участие в опросах в рамках проекта «Классная страна»

Фото: iStock/Thapana Onphalai
Россиян приглашают принять участие в опросах Всероссийской программы «Классная страна», направленных на профориентацию и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи через образовательные программы путешествий в российских субъектах.
Опрос для детей и молодежи от четырнадцати до восемнадцати лет под названием «Живу в классной стране!» можно пройти по ссылке https://leader-id.ru/events/475587. Все желающие, кому больше восемнадцати лет, могут принять участие в опросе «Я – житель своей страны!» также по ссылке https://leader-id.ru/events/475570
Читайте также:
На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
Подмосковье представило уникальные промыслы на выставке-форуме «Россия»
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Екатерина Коршунова