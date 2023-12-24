Подмосковье представило уникальные промыслы на выставке-форуме «Россия»

Фото: Дмитрий Белицкий
Московская область является лидером по объему производства изделий НХП.
В регионе представлено более 60% видов народных художественных промыслов, сохранившихся и развивающихся в настоящее время.
Среди них известные всему миру бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, а также жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Богородская игрушка.
В 75 павильоне ВДНХ работает пространство «Универмаг». Там гостей ждут исторические национальные промыслы и ремесла, а также современные товары мастеров из Подмосковья и со всех российских регионов. Ассортимент «Универмага» постоянно пополняется и обновляется.
Каждый может почувствовать себя ремесленником на мастер-классах на стенде региона. Можно научиться росписи по фарфору, папье-маше, дереву, узнать историю и особенности промыслов. К примеру, вместе с потомственным резчиком по дереву гости стенда расписывали токарную богородскую игрушку.
К примеру, общий трудовой стаж династии Кругликовых более 200 лет. Сегодня дело продолжает художник Алла Бобровник. А из династии Рогатовых на фабрике трудятся 16 человек.
На мастер-классе посетители изучили лаковую миниатюрную живопись.
В это время сотрудники историко-художественного музея «Новый Иерусалим» делились знаниями об истории гербов области.
Актуальная афиша мероприятий стенда Подмосковья размещается на официальном портале выставки-форума «Россия». На сайте идёт голосование за лучший стенд. Поддержать регион можно, если зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область и отметить галочками номинации. А потом подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».
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Среди них известные всему миру бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, а также жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Богородская игрушка.
Каждый может почувствовать себя ремесленником на мастер-классах на стенде региона. Можно научиться росписи по фарфору, папье-маше, дереву, узнать историю и особенности промыслов. К примеру, вместе с потомственным резчиком по дереву гости стенда расписывали токарную богородскую игрушку.
«Главная ценность богородской игрушки в том, что она деревянная. Мы используем минимум краски, максимально сохраняя дерево. Промыслу более 500 лет. Раньше дети её делали с малых лет, играли и обучались», –говорит сотрудник Богородской фабрики художественной резьбы по дереву Надежда Моргасова.Посетительница стенда из Белгородской области Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно».
«Было несложно, нам все рассказали, показали. Нужно как можно больше дерева живого оставить, потому что это очень ценно», –говорит Татьяна.Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой гости создавали елочные игрушки. Елена в Федоскино работает более 40 лет. Фабрика славится династиями мастеров.
К примеру, общий трудовой стаж династии Кругликовых более 200 лет. Сегодня дело продолжает художник Алла Бобровник. А из династии Рогатовых на фабрике трудятся 16 человек.
На мастер-классе посетители изучили лаковую миниатюрную живопись.
«Федоскинская живопись предполагает различные оттенки, механическое перемешивание краски на палитре, передачу воздушной среды. Что еще важно – это очень маленький формат. Федоскинская шкатулка изготавливается в течение полугода, а здесь, на мастер-классе, мы за полчаса-час успеваем познакомиться с промыслом», –говори Елена Моисеева.Также под руководством инструкторов подмосковной школы пилотирования FPV-дронов гости могли ощутить себя настоящими пилотами, операторами дрона на симуляторе виртуальной реальности.
В это время сотрудники историко-художественного музея «Новый Иерусалим» делились знаниями об истории гербов области.
Актуальная афиша мероприятий стенда Подмосковья размещается на официальном портале выставки-форума «Россия». На сайте идёт голосование за лучший стенд. Поддержать регион можно, если зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область и отметить галочками номинации. А потом подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».
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Мария Фирсова