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Подмосковье представило уникальные промыслы на выставке-форуме «Россия»

24 декабря 2023, 17:37
Фото: Дмитрий Белицкий

Фото: Дмитрий Белицкий

Московская область является лидером по объему производства изделий НХП.
В регионе представлено более 60% видов народных художественных промыслов, сохранившихся и развивающихся в настоящее время.
Среди них известные всему миру бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, а также жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Богородская игрушка.


В 75 павильоне ВДНХ работает пространство «Универмаг». Там гостей ждут исторические национальные промыслы и ремесла, а также современные товары мастеров из Подмосковья и со всех российских регионов. Ассортимент «Универмага» постоянно пополняется и обновляется.

Каждый может почувствовать себя ремесленником на мастер-классах на стенде региона. Можно научиться росписи по фарфору, папье-маше, дереву, узнать историю и особенности промыслов. К примеру, вместе с потомственным резчиком по дереву гости стенда расписывали токарную богородскую игрушку.

«Главная ценность богородской игрушки в том, что она деревянная. Мы используем минимум краски, максимально сохраняя дерево. Промыслу более 500 лет. Раньше дети её делали с малых лет, играли и обучались», –говорит сотрудник Богородской фабрики художественной резьбы по дереву Надежда Моргасова.
Посетительница стенда из Белгородской области Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно».

«Было несложно, нам все рассказали, показали. Нужно как можно больше дерева живого оставить, потому что это очень ценно», –говорит Татьяна.
Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой гости создавали елочные игрушки. Елена в Федоскино работает более 40 лет. Фабрика славится династиями мастеров.

К примеру, общий трудовой стаж династии Кругликовых более 200 лет. Сегодня дело продолжает художник Алла Бобровник. А из династии Рогатовых на фабрике трудятся 16 человек.

На мастер-классе посетители изучили лаковую миниатюрную живопись.

«Федоскинская живопись предполагает различные оттенки, механическое перемешивание краски на палитре, передачу воздушной среды. Что еще важно – это очень маленький формат. Федоскинская шкатулка изготавливается в течение полугода, а здесь, на мастер-классе, мы за полчаса-час успеваем познакомиться с промыслом», –говори Елена Моисеева.
Также под руководством инструкторов подмосковной школы пилотирования FPV-дронов гости могли ощутить себя настоящими пилотами, операторами дрона на симуляторе виртуальной реальности.

В это время сотрудники историко-художественного музея «Новый Иерусалим» делились знаниями об истории гербов области.

Актуальная афиша мероприятий стенда Подмосковья размещается на официальном портале выставки-форума «Россия». На сайте идёт голосование за лучший стенд. Поддержать регион можно, если зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область и отметить галочками номинации. А потом подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».

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#подмосковье
#россия
#выставка
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Ведущий Пронько: Германия начала поставлять яйца в Россию, но есть нюанс
Ведущий Пронько: Германия действительно начала спасать Россию от дефицита яиц
24 декабря 2023, 17:46

Фото: iStock/Михаил Руденко

Германия неожиданно начала поставлять куриные яйца в Россию, несмотря на существующие санкции. Ведущий «Первого русского» Юрий Пронько разобрался в сути ситуации, его слова передает Царьград.
Отмечается, что количество яиц в поставке составляет 576 тысяч штук, однако данная продукция не попадет на столы россиян.

«Германия действительно начала спасать Россию от дефицита яиц. Однако есть нюанс. В торговые сети такую продукцию не отправляют. Инкубационные яйца нужны, чтобы выводить цыплят. У нас большие проблемы именно с этим видом яиц. Их почти в России нет», — приводит слова Пронько Царьград.

Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.

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#яйца
#фас
#белоруссия
#партия
#продукция
#турция
#германия
#рф
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Порносайт спрогнозировал главный секс-фетиш 2024 года
В 2024 году главным секс-фетишем будут великанши
24 декабря 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Diy1

В конце года слово «великанша» было самым популярным поисковым запросом среди секс-фетишей.
Mashable пишет, что секрет раскрыл порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связали рост популярности видео с великаншами с тем, что укрепляется образ альфа-самца в культуре.

«Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — говорят в Clips4Sale.
Великанши приобрели популярность во многих странах: в США, Японии, Австралии. Тэг «великанша» является не только самым популярном на сайте, но и третий по прибыльности для контентмейкеров.

Влечение к великаншам являются разновидностью макрофилии, сексуального влечения к крупным людям, большим существам.

Видеоролики, где великаном выступает женщина, относят к категории фетишей, которые связаны с доминированием над мужчинами.

Ранее психотерапевт-сексолог Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярным стал сплошинг, то есть эротические игры с едой. Чаще всего используется шоколад, сироп, желе, а также тесто.

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#секс
#люди
#отношения
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Депутат Драпеко призвала не брать «грязные деньги» Ивлеевой
24 декабря 2023, 15:49

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой не надо прощать и не надо брать «грязные деньги», которые Ивлеева пообещала направить на благотворительность.
К этому призывает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь», —говорит Елена Драпеко.
Драпеко считает, что общество должно осуждать участников таких мероприятий и ограничивать их попадание в информационное публичное поле. Правда, Драпеко пока не знает, как это сделать, из-за «желающих защитить этих деятелей от общественного гнева».

Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в столичном ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришёл на вечеринку в одном носке. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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#благотворительность
#депутат
#госдума
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Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину
Медведев накануне Рождества назвал Европу больной из-за конфликта на Украине
24 декабря 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы из-за конфликта на Украине.
Медведев отметил, что на данный момент в европейских странах наблюдается отсутствие экономического роста и толпы граждан Украины, которые «шатаются» по улицам с пособиями, превышающими пенсии самих европейцев. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что видимо сейчас Европа «совсем больна» и поздравил с Рождеством.

Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

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#пенсии
#европа
#скандал
#нато
#медведев
#рф
#украина
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Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов
Глава Роскачества Протасов назвал радиоактивность телефонов мифом
24 декабря 2023, 12:04

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что радиоактивность телефонов является мифом, излучение от смартфонов находится на уровне бытовых приборов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Протасова, не существует научного подтверждения о том, что телефоны излучают радиацию. Глава Роскачества отметил, что в среднем россияне используют мобильные телефоны более чем 2,5 часа в день, в данном случае вред больше получают зрение, руки, шея и психика.

Протасов заключил, что специалисты проводили измерения радиации, они находятся в пределах допустимого.

Ранее доктор биологических наук, сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус объяснил, что излучение смартфона не оказывает серьёзного влияния на генную информацию человека.

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#телефоны
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#россияне
#роскачество
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Учёные узнали, где находится легендарное царство Пунт
Учёные Египетского музея выяснили, что Царство Пунт располагалось в Эфиопии
24 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Ahmed Alattar

Египетские папирусы сохранили информацию о Царстве Пунт, которое считается краем блаженства и изобилия, сообщает РИА Новости.
Учёные сообщают, что упоминания встречаются в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение». Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что египетские правители отправляли в край блаженства целые экспедиции.

Европейские учёные предполагали, что место расположено у окраины Египетского царства. Другие были уверены, что территория находятся у одной из прилегающих к нему территорий.

В 2015 году исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии провела анализ ДНК забальзамированных бабуинов. Результаты продемонстрировали, что их родина —это нынешние Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея.

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#ученые
#исследование
#наука
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Daily Mail: Эксперты рассказали о рождественских подарках супербогатых людей
24 декабря 2023, 07:09

Фото: iStock/Di_Studio

Стилист Николь Поллард Бэйм, помогавшая с покупками королевским особам, знаменитостям и людям из списка Forbes вместе с экспертом по роскошным путешествиям Элизабет Браун описали для британского издания Daily Mail подарки, которые дарят друг другу богатейшие люди планеты.
Среди наиболее необычных подарков они упомянули редкую сумку Hermès Birkin из кожи гималайского крокодила стоимостью 750 тыс долларов (69 млн рублей), набор чемоданов Goyard стоимостью 10 000 долларов за штуку (почти миллион рублей), итальянский виноградник за 5 млн долларов, индивидуальное занятие с жокеем, отдых на вилле в Африке стоимостью 40 тыс долларов за ночь (3,6 млн рублей), полеты на частном самолете стоимостью 500 тыс долларов, и прочие сверхдорогие развлечения и товары.

«Они просто хотят лучшее из лучшего <...> границ в плане бюджета нет — они просто хотят то, чего хотят», — отметила Браун, рассказывая о желаниях своих богатых клиентов.

Николь Бэйм добавила, что многие из состоятельных людей интересуются полетами в космос.

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а женщины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.

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#подарки
#рождество
#эксперты
#великобритания
#россияне
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На ЕГЭ станет больше заданий об СВО и новых российских регионах
Рособрнадзор: Число заданий об СВО и новых регионах во время ЕГЭ станет больше
24 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/LuckyBusiness

Число заданий по темам СВО и вхождению в состав России новых регионов в ходе единого государственного экзамена будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что изменений в ЕГЭ — 2024 ведомство вносить не планирует.
Музаев подчеркнул, что он бы не стал говорить о том, какие изменения планируются в 2025 году, однако в будущем число заданий на тему спецоперации и вхождения в состав РФ новых регионов будет расширяться.

В рамках ЕГЭ-2024 подобные задания уже предусмотрены в экзамене по истории. В частности, выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО. К примеру, им будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).

Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».

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#егэ
#сво
#школьники
#экзамены
#образование
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В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление
23 декабря 2023, 20:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низких значений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что такие показатели будут удерживаться всю последнюю неделю этого года, из-за чего погода будет «мрачноватой». При этом периодически будет идти снег, сугробы начнут понемногу расти.

Вильфанд рассказал, что в субботу, в связи с приближением центра циклона, было отмечено экстремальное падение значений давления. Они практически достигли рекордного показателя в 723,8 мм ртутного столба, что последний раз наблюдалось в 1971 году. В данный момент давление в столице достигло отметки в 723 мм ртутного столба.

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#атмосферное давление
#погода
#москва
#гидрометцентр
#роман вильфанд
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