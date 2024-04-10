Россиянам объяснили важность обработки теплицы перед дачным сезоном

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Агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.
Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.
Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.
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«Надо навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку, паутинный клещ погибает от этого раствора. Нужно посмотреть проволоки, часто остаются узлы, и клещ находится именно там. Надо протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru эксперт.
Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.
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Мелисса Тимофеева