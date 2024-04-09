Паразитолог Бартули предупредил об опасности дачного сезона

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Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.
Так, клещи способны заразить человека болезнью Лайма и энцефалитом, иерсиниоз — это опасное бактериальное кишечное заболевание, поражающее грызунов и передающееся человеку. Кроме этого, стоит остерегаться и аскарид, которые переносятся мухами.
Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявлял, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.
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«Нужно быть осторожным. Обязательно нужно мыть руки, обмывать овощи, фрукты и ягоды, работать в перчатках. Если мы боимся клещей, то штаны заправлять носки, обязательно осматривать себя, пользоваться аэрозолями, которые остаются на поверхности одежды и не дают клещам сесть на ноги», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.
Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявлял, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.
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Мелисса Тимофеева