Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары

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Терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.
«Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами», — добавил в беседе с NEWS.ru врач.
Кроме этого, обладатели первой группы крови также являются «лакомым кусочком» для этих насекомых.
Ранее врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов заявил, что утренняя зарядка противопоказана людям с болезнями сердца, а также тем, у кого наблюдаются простудные и инфекционные заболевания.
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