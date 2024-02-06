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Россиянам дали дельный совет по противостоянию мошенническим дипфейкам

Аналитик Парфентьев рекомендовал перезванивать родным и близким
06 февраля 2024, 20:27
Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил, что самым эффективным методом в борьбе с мошенническими дипфейками будет ответный звонок другу или родственнику, который к вам «обратился».

«Просто положите трубку и позвоните родственнику, которого только что «видели» или «слышали» на тот номер, который вам уже давно известен. Даже при нулевом балансе он сможет вам ответить! И, разумеется, если человек только что с вами разговаривал, то трубку он возьмёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Парфентьев.

Также, по его словам, можно использовать метод «контрольного вопроса». При этом, вопрос этот должен быть таким, ответ на который может быть известен только этому человеку и который нельзя будет найти в интернете и соцсетях.

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#мошенники
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#безопасность
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Жильцам 140 домов Сергиева Посада сделают перерасчёт за недополученное в январе отопление
06 февраля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жителям 140 домов, пострадавших от сбоев в системе теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе, сделают перерасчёт за недополученные в январе отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В микрорайоне Клементьевский сумма начислений уменьшена на 17%, в пострадавших домах на проспекте Красной Армии – на 15%. Перерасчёт сделают также жителям поселка Лакокраска, деревень Семенково и Путятино», – говорится в сообщении.
Начисления с учётом перерасчёта отражены в платёжных документах за январь 2024 года.

В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Глава муниципалитета Дмитрий Акулов сообщал об авариях на сетях тепло- и водоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#аварии
#отопление
#сергиев посад
#отопительный сезон
#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные энергетики переходят в повышенную готовность из-за циклона «Ольга»
06 февраля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлэнерго введёт режим повышенной готовности на фоне ухудшения погоды в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«На всей территории обслуживания сетей Мособлэнерго с 0:00 часов 7 февраля вводится режим повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий циклона привлекаются 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что на Московский регион надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до четверга.

При этом температура до конца недели будет колебаться. Столбики термометров ночью опустятся до -23°С, а днём – до -15°С.

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#подмосковье
#московская область
#непогода
#мособлэнерго
#энергетика
#циклон
#синоптики
#метеоролог
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В Московской области в 2024 году планируют очистить три реки
06 февраля 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье в текущем году, помимо 14 прудов и озёр, планируют очистить около 15 км рек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По программе «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023-2027» за счёт регионального бюджета расчистят почти 7,4 км реки Сестры в городском округе Клин и 2,5 км реки Ходцы в Павловском Посаде», – сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.
Также в 2024 году, по его словам, начнётся расчистка 4,2 км реки Ликовы в Одинцовском городском округе в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов». Работы будут проведены за счёт средств федерального бюджета.

Фирсов напомнил, что в рамках программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье очистят 14 водоёмов общей площадью 100 га в девяти городских округах.

В прошлом году по этой программе очистили 40 прудов суммарной площадью 189 га. А за всё время реализации программы очищено 154 водоёма площадью 700 га.

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#экология
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Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом
06 февраля 2024, 20:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова на встречах особое внимание уделяет родным и близким защитников Отечества, а также бизнесу. Об этом она рассказала заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Темой встречи стала стратегия развития городского муниципалитета.
«Каждую субботу я встречаюсь с семьями участников СВО. Стараюсь, чтобы была возможность выслушать каждого и оказать содействие в решении каких-то вопросов. Конечно, мы все ждём наших героев домой с победой», – сказала врип главы Лобни.
Что касается работы с бизнесом, то 13 февраля планируется большая встреча, на которую приглашён представитель торгово-промышленной палаты городского округа Лобня.
«Моя задача – посмотреть, какие проблемы сегодня есть у бизнеса, помочь их решить, чтобы можно было дальше создавать новые рабочие места», – отметила Кротова.
До лета 2023 года Анна Кротова занимала пост зампреда правительства региона, курируя управление госимуществом и дорожную инфраструктуру. За свою деятельность она получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени. В январе она стала временно исполнять полномочия главы Лобни.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#лобня
#андрей воробьёв
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#сво
#спецоперация
#алла кротова
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Психолог Булгакова: «Стремление к ЗОЖ может принимать патологические формы»
06 февраля 2024, 20:16

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что нынешняя молодёжь отдаёт большее предпочтение здоровому образу жизни.
Она отметила, что молодое поколение буквально «заточено» на ЗОЖ.

Однако, по словам специалиста, такой тренд может приобретать и патологические формы.

«Есть обратная сторона этого явления. Молодёжь предпочитает не заводить отношения, так как это также «отнимает энергию». По их мнению, лучше сходить в зал или заняться медитативными практиками. Кстати, стремление к здоровому образу жизни может принимать и патологические формы: в частности, существует так называемый феномен орторексии — фиксация на здоровой пище», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

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#зож
#отношения
#молодёжь
#психолог
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В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья
06 февраля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Лобне ведётся строительство четырёх важных социальных объектов. Там откроют поликлинику и одну из самых больших в Подмосковье школ. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Уже в августе в муниципалитете должны ввести школу на 2200 учащихся и детсад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. В сентябре введут садик на 100 малышей на ул. Борисова.

Кроме того, до конца года году планируют досрочно сдать поликлинику на 600 мест на ул. Заречной, а в 2025-м – открыть бассейн на ул. Ленина.
«Главное для нас – это, конечно, школа на 2200 учеников. Она будет одной из крупнейших в Московской области. Уже сейчас её строительная готовность составляет 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений. Прежде всего, это школы №5, 3 и 8. Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы договорились, что СОШ №5 полностью переедет в школу в Катюшках и встанет на капитальный ремонт», – сказала Кротова.
Она также передала Воробьёву слова благодарности от лобнинцев за строительство бассейна. В округе его никогда не было. Стройка должна начаться в июне.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#лобня
#школа
#строительство
#алла кротова
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Синоптик Цыганков: Циклон «Ольга» покинет Москву к вечеру 7 февраля
06 февраля 2024, 19:59

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что циклон «Ольга», обрушившийся на Москву, уйдёт к вечеру среды, 7 февраля.
Он напомнил, что циклон принёс в столицу краткосрочные, но мощные снегопады.

«В среду нас ожидает сильный снег, порывистый ветер 15-17 м в секунду, сугробы вырастут до 10 см. Температура воздуха будет -3…-5°C днём», — добавил в беседе с «Москвой 24» Цыганков.

А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил о надвигающихся снегопадах в Москве.

«В среду в столице ожидается снегопад, который принесет до 6-8 см снега. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром, так что местами стоит ожидать слабые метели», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

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#температура
#снегопад
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#циклон
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Обновить сквер защитников Москвы в Лобне рассчитывают в 2024-2025 годах
06 февраля 2024, 19:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить реконструкцию Центрального парка в Лобне планируется в августе. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Одной из тем встречи стали планы по благоустройству общественных пространств.
«Сейчас у нас продолжается реконструкция Центрального парка, завершить её планируем в августе. Жители также ждут благоустройства сквера защитников Москвы, который в 2021 году занял первое место в народном голосовании. Я предварительно обсудила этот вопрос с министром благоустройства, и проект поддержан. Мы думаем, чтобы сдвинуть пораньше сроки реализации – на 2024-2025 годы», – сказала Кротова.
Кроме того, в 2026 году планируется привести в порядок ещё один сквер – в микрорайоне Депо. Он стал победителем III Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году.

В предыдущие два года в Лобне провели работы на территории парков «Река времени» и «Киово», а также Лобненского лесопарка, скверов Ликвидаторов ЧС и в микрорайоне Красная поляна.

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#подмосковье
#московская область
#лобня
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#реконструкция
#городская среда
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На станции Лобня построят пешеходный переход с лифтами и эскалаторами
06 февраля 2024, 19:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Лобне существует большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции Лобня. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В ноябре 2019 года был запущен МЦД-1, и сейчас диаметром пользуется каждый третий житель городского округа.
«Продолжаю тесно работать с РЖД. Сейчас идёт разработка основных проектных решений по строительству этого вестибюля. С апреля планируется приступить к работам по переустройству железнодорожной инфраструктуры – пока не на самом пешеходном переходе, а на рельсах. Но когда коллеги завершат проект вестибюля, мы обязательно ознакомим с ним жителей», – сказала руководитель муниципалитета.
Губернатор сообщил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка.
«Будем обсуждать с правительством вопросы строительство подобных объектов – это и конкорс в Лобне, и пешеходные переходы ещё на девяти станциях с высоким пассажиропотоком, где в первую необходимо провести реконструкцию. Часто людям приходится подниматься пешком по ступеням, а если это коляска с ребёнком, тяжелые сумки или какой-то груз, то это весьма проблематично. Поэтому будем искать решения», – сказал Воробьёв.
По словам Кротовой, планируется, что проектирование завершится уже в этом году, а в 2025-м стартует строительство.

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