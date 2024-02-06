Россиянам дали дельный совет по противостоянию мошенническим дипфейкам

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Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил, что самым эффективным методом в борьбе с мошенническими дипфейками будет ответный звонок другу или родственнику, который к вам «обратился».
«Просто положите трубку и позвоните родственнику, которого только что «видели» или «слышали» на тот номер, который вам уже давно известен. Даже при нулевом балансе он сможет вам ответить! И, разумеется, если человек только что с вами разговаривал, то трубку он возьмёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Парфентьев.
Также, по его словам, можно использовать метод «контрольного вопроса». При этом, вопрос этот должен быть таким, ответ на который может быть известен только этому человеку и который нельзя будет найти в интернете и соцсетях.
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