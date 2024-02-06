Россиянам дали дельный совет по противостоянию мошенническим дипфейкам

В Лобне существует большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции Лобня. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.