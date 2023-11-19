Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами относительно сбалансированного рациона для собак. По его словам, определить идеальное питание, соответствующее потребностям питомца, проще всего через выбор магазинного корма, передает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что вопрос о выборе между натуральным питанием и сухим кормом не имеет однозначного ответа. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.
Он рекомендует сначала проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем переходить от корма к натуральной пище, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем из-за неправильно составленного рациона.
Кинолог отметил, что с учетом многообразия кормов, представленных в магазинах, всегда можно подобрать тот, который подойдет конкретному питомцу, даже если у него есть определенные проблемы со здоровьем. В составе промышленного корма содержатся все необходимые полезные элементы, поэтому дополнительные добавки, как правило, не требуются.
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«Важно осознавать, что те, кто отдают предпочтение натуральному питанию, должны учитывать индивидуальные потребности своей собаки», — подчеркнул Голубев.
Кинолог отметил, что с учетом многообразия кормов, представленных в магазинах, всегда можно подобрать тот, который подойдет конкретному питомцу, даже если у него есть определенные проблемы со здоровьем. В составе промышленного корма содержатся все необходимые полезные элементы, поэтому дополнительные добавки, как правило, не требуются.
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Артем Кузьмин