Россиянам напомнили, что нельзя дарить учителям на их профессиональный праздник

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Специалисты Роскачества напомнили о том, что по закону РФ запрещено дарение педагогам подарков дороже 3 тыс. рублей.
«Если сумма будет выше, подарок могут расценить как взятку. Иногда ссылаются на законопроект, в котором якобы указывается, что дарить учителям нельзя ничего, кроме цветов и канцелярских товаров. Но в этом законопроекте речь идёт о чиновниках. Поэтому выбор у родителей гораздо шире, главное — чтобы не нарушались требования ГК РФ», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.
До этого президент России Владимир Путин одобрил предложение учителя начальных классов гимназии №18 из Ленинска-Кузнецкого Елены Резник по обновлению школьных библиотек. На встрече по видеосвязи главы государства с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования педагог поделилась опытом работы читательского клуба при школьной библиотеке.
«Это творческие встречи с местными поэтами, вечера семейного чтения, когда собираются дети и взрослые. Активисты клуба вместе с городской библиотекой готовят мероприятия и выходят с ними в классы. Важно, чтобы наши дети были начитаны и владели культурой речи. Предлагаю обратить особое внимание на обновление школьных библиотек», — приводит «Сiбдепо» слова учителя.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.
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