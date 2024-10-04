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Россиянам напомнили, что нельзя дарить учителям на их профессиональный праздник

Роскачество: Учителям нельзя дарить что-либо дороже 3 тыс рублей
04 октября 2024, 15:57
Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Специалисты Роскачества напомнили о том, что по закону РФ запрещено дарение педагогам подарков дороже 3 тыс. рублей.
«Если сумма будет выше, подарок могут расценить как взятку. Иногда ссылаются на законопроект, в котором якобы указывается, что дарить учителям нельзя ничего, кроме цветов и канцелярских товаров. Но в этом законопроекте речь идёт о чиновниках. Поэтому выбор у родителей гораздо шире, главное — чтобы не нарушались требования ГК РФ», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

До этого президент России Владимир Путин одобрил предложение учителя начальных классов гимназии №18 из Ленинска-Кузнецкого Елены Резник по обновлению школьных библиотек. На встрече по видеосвязи главы государства с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования педагог поделилась опытом работы читательского клуба при школьной библиотеке.



«Это творческие встречи с местными поэтами, вечера семейного чтения, когда собираются дети и взрослые. Активисты клуба вместе с городской библиотекой готовят мероприятия и выходят с ними в классы. Важно, чтобы наши дети были начитаны и владели культурой речи. Предлагаю обратить особое внимание на обновление школьных библиотек», — приводит «Сiбдепо» слова учителя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.

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Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц
04 октября 2024, 16:27

Фото: iStock/Boris Ipatov

Художник-мультипликатор Марина Восканьянц умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», заслуженный работник культуры России Сергей Капков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что художник работала на мультипликационной студии с 1959 по 1991 год. Она специализировалась на прорисовке танцевальных сцен.

В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».

Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила множество наград за своё огромный вклад в анимацию.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался российский актёр Роман Мадянов. Ему был 61 год.

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#художник
#мультипликация
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Жители Подмосковья теперь могут найти график включения отопления в приложении «Добродел»
Жители Подмосковья смогут найти график включения тепла в приложении «Добродел»
04 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В приложении «Добродел» теперь можно узнать дату включения отопления по конкретному адресу. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Жители региона должны иметь возможность без посещений ведомств и лишних звонков получать госуслуги и необходимую информацию. Поэтому мы продолжаем дополнять «Добродел» новыми сервисами. Теперь пользователи приложения могут быстро узнать график запуска отопления в своём доме», – пояснила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Чтобы узнать дату запуска включения тепла по конкретному адресу, нужно авторизоваться в приложении «Добродел», затем перейти в раздел «Услуги» – «График отопления», ввести адрес и найти информацию.

Можно также подписаться на уведомления по адресу, чтобы заранее получать информацию о запуске и отключении подачи тепла в доме. Каждый пользователь может выбрать для оформления такой подписки до пяти адресов.

Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.

До этого жильцы МКД могли узнать, в какие дни это коснётся их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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#тепло
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Вячеслава Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
Композитора Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
04 октября 2024, 15:49

Фото: istockphoto/kzenon

Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, актера Бориса Клюева и оперного певца Владислава Верестникова.
Церемония прощания с народным артистом России началась еще утром 4 октября. Проститься с кумиром пришли родственники, друзья, а также многочисленные фанаты.

Среди участников траурной церемонии были композитор Юрий Антонов, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, Александр Маршал, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию провел друг Добрынина Михаил Грушевский.

Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет, после третьего инсульта. Добрынина предали земле на 21-участке Троекуровского кладбища, который в народе называется аллеей звезд.

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«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным
«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным, здание реконструируют
04 октября 2024, 15:41

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

«Дом-книжку» на Новом Арбате в Москве признали аварийным. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.
Речь идёт о здании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). После проведения проверки состояния постройки специалисты признали её ограниченно работоспособной. В связи с этим, здание непригодно для эксплуатации, а размещённые в нём структуры будут переведены в другие офисы.

Правительство Москвы приняло решение реконструировать «Дом-книжку» с привлечением частного инвестора. В ходе работ будет увеличена общая площадь комплекса для размещения на его территории современного социокультурного кластера с образовательными, спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными объектами.

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#реконструкция
#строительство
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Глава Павлово-Посадского округ провёл инспекцию образовательных учреждений
04 октября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба г.о Павловский Посад

3 октября глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями — Александром Кулаковым и Светланой Аргуновой, а также директорами школ и подрядчиками провёл инспекцию образовательных учреждений, капитальный ремонт которых был завершён в 2024 году.
В процессе проверки зданий и прилегающей территории были обнаружены недостатки в работе сотрудников подрядных организаций. Руководством было поручено устранить все замечания в соответствии с гарантийными обязательствами в течение школьных каникул.

«Мониторинг учреждений образования будет продолжаться до тех пор, пока к подрядчикам не останется вопросов!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Семенов.

Важно отметить, что мониторинг школ и детского сада проводится ответственными заместителями главы — Светланой Аргуновой и Александром Кулаковым каждую неделю.

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#школы
#московская область
#павловский посад
#инспектор
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Россияне назвали своих любимых учителей-предметников
Опрос: Больше всего россияне любят учителей русского языка и литературы
04 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы.
На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.

«9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вёл уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики», — приводит RT результаты исследования.

До этого заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей с их наступающим профессиональным праздником.

«От всего сердца поздравляю педагогов с их профессиональным праздником. День учителя – это народный и очень трогательный праздник. В этом году школьники подготовили красочные мероприятия для своих наставников. В московских школах проходят концерты, выставки и праздничные линейки. В этот праздник принято дарить много цветов. Москва не осталась в стороне: в городе появились большие праздничные букеты-инсталляции», – приводит АГН «Москва» слова Раковой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.

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#учитель
#школы
#праздник
#день учителя
#мероприятия
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Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
04 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Опрос Общероссийского профсоюза образования и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее» показал, что 89% российских педагогов планируют работать после выхода на пенсию.
Кроме этого, 67,7% учителей задумываются о дополнительном источнике дохода после окончания работы.

«Согласно данным опроса, российские преподаватели готовы взять финансовое будущее в свои руки. Существенным стимулом в этом вопросе для них станет поддержка работодателя (40%) и поддержка государства (49%)», — добавил в беседе с «Известиями» генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

А исследование РГСУ показало ухудшение благосостояния семей в странах Балтии за последние 40 лет.

«В исследовании учитывалось изменение структуры потребительского спроса: возникновение новых услуг, например мобильной связи и интернета, и сокращение спроса на ранее востребованные. Отмечено изменение экономической модели от производственной к сервисной, что привело к деиндустриализации стран Балтии и их зависимости от субсидий ЕС», — приводит RT материалы исследования.

Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.

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#опрос
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Дополнительные трамвайные пути появятся в Москве на ВДНХ
Ефимов: в Москве в районе ВДНХ построят дополнительный путь для трамваев
04 октября 2024, 15:03

Фото: медиасток.рф

В Москве появится дополнительный трамвайный путь в районе ВДНХ. Власти уже приступили к разработке планировки линейного объекта. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
Линейный узел с дополнительными трамвайными путями проложат от Продольного проезда до проспекта Мира, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. Маршруты трамваев разделят, чтобы увеличить пропускную способность и сократить время поездки пассажиров.

«На действующем участке линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них, № 11 и 25, следуют в прямом направлении, а № 17 при повороте налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев в разных направлениях», — пояснил Владимир Ефимов.
Согласно проекту, в ходе строительство третьего пути поставят новую трамвайную остановку с приподнятой платформой и пандусом лля маломобильных пассажиров. Также установят навигационное табло и построят пешеходные ограждения.

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#поездки
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#вднх
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В подмосковной деревне Мизиново построят блочно-модульную котельную
04 октября 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Современную блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт построят в деревне Мизиново Лосино-Петровского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка туда всего необходимого оборудования. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 149 миллионов 217 тысяч 889 рублей 54 копейки, заявки принимаются до 14 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Лосино-Петровского округа.

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#котельная
#лосино-петровский
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