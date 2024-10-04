Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Фото: iStock/Drazen Zigic
Исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы.
На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.
До этого заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей с их наступающим профессиональным праздником.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.
Читайте также:
Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам
Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
«9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вёл уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, ещё у 3% — физическую культуру», — приводит RT результаты исследования.
До этого заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учителей с их наступающим профессиональным праздником.
«От всего сердца поздравляю педагогов с их профессиональным праздником. День учителя – это народный и очень трогательный праздник. В этом году школьники подготовили красочные мероприятия для своих наставников. В московских школах проходят концерты, выставки и праздничные линейки. В этот праздник принято дарить много цветов. Москва не осталась в стороне: в городе появились большие праздничные букеты-инсталляции», – приводит АГН «Москва» слова Раковой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.
Читайте также:
Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам
Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
Мелисса Тимофеева