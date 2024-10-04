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Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя

04 октября 2024, 13:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днем Учителя.
«Поздравляю от имени москвичей, от себя лично с Днем учителя. Благодарю вас за работу. Удивительные люди, которые любят свою профессию. Мы как к волшебникам отправляем наших детей, чтобы вы их воспитали, дали хорошее образование, и ждем этого чуда. Вы реально это чудо делаете. Спасибо вам большое», — обратился Собянин к учителям.

Он также вручил педагогам цветы в честь наступающего праздника.



Накануне губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

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«Репетиция холода»: Синоптик рассказал, какая температура ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: настоящий холод придет в Москву во вторник следующей недели
04 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Chalabala

Первая неделя октября подходит к концу. Самый актуальный вопрос: когда ждать осенних холодов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на Москву и Подмосковье идет похолодание.

«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14 градусов, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья», — сказал синоптик.

По его словам, в такие прохладные выходные стоит запастись крепким и горячим чаем и уютным пледом.

«Во вторник будет уже 5-10 градусов в дневные часы, и ожидается сильный дождь, потому что выскочит Южный циклон. Прогнозируются хорошие интенсивные осадки, после чего придет похолодание и Северо-Восточный ветер. В ночь с субботы на воскресенье низкие температуры по области, вплоть до заморозков», — поделился Шувалов.

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Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях меняется с 4 по 6 октября
04 октября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях, будет меняться с вечера до утра с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 23:00 4 и 5 октября до 7:00 5 и 6 октября будет закрыт 2 главный путь на участке от Савёловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково. Из-за этого в указанный период будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек сократится число остановок на маршруте, а у части составов изменятся станции отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или в её мобильном приложении.

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Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси, сообщили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси
04 октября 2024, 13:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ближайшее время пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил 4 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В планах Владимира Путина пока нет контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Рафаэль Гросси выразил надежду, что встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, дату встречи должны согласовать с российскими коллегами.

По данным на 4 октября беспилотники ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Дрон сбили вблизи атомной станции, после чего обломки взорвались.

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Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике
04 октября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Мастер-класс по механике и робототехнике провели для учеников восьмого класса Раменской школы №21 в Раменском коллеже, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие для школьников провёл руководитель учебно-производственного комплекса Раменского колледжа Максим Широков. Он рассказал ребятам о том, что такое программирование и робототехника, и показал, как можно использовать учебные конструкторы для создания сложных механизмов», — говорится в сообщении.
На мастер-классе по робототехнике школьники создали робота из деталей детского конструктора и подключили его к программе, которую написали сами, так что робот выполнял запрограммированные для него задачи. А на занятии по мехатронике ребятам продемонстрировали учебную модель подачи воздуха.

Мастер-класс был организован в рамках профориентационного проекта «Россия — мои горизонты».

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В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября
Песков: Путин в день рождения 7 октября проведет рабочие встречи с лидерами СНГ
04 октября 2024, 13:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 октября.
«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что в понедельник, 7 октября, главе государства исполняется 72 года.

Ранее Госдума сообщила, что в конце октября россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного 30 апреля. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно, при этом последний рабочий день официально будет сокращенным.

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В Пресненском районе Москвы более 600 человек переедут в новый дом по реновации
04 октября 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы

Свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы переедут в новостройки. Об этом рассказал Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре, уточнил заммэра. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.

Департамент городского имущества направляет жителям Пресненского района письма с предложением новых квартир. Горожане могут воспользоваться бесплатным сервисом «Помощь при переезде». Город пришлет грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи из старого жилища в новое. Для удобства горожан работает Центр информирования по переселению, где участникам программы оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда.

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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил реконструкцию теплотрассы
04 октября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба г.о Реутов

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и Филипп Науменко встретились с подрядчиком и жителями улицы Советской, чтобы обсудить завершение ремонтных работ и дальнейшее благоустройство территории, сообщает пресс-служба городского округа Реутов.
Теплотрасса в северной части города не подвергалась капитальному ремонту с момента её постройки. В настоящее время осуществляется замена 880 метров труб.

Проект является сложным как с точки зрения масштаба, так и технических задач. Однако модернизация необходима для обеспечения бесперебойного теплоснабжения на протяжении многих лет в 43 домах, где проживает более 7,5 тысяч человек.

Представитель подрядчика заверил главу муниципалитета, что все работы будут завершены к середине октября. Сейчас на объекте задействовано 45 рабочих и 12 единиц техники. После завершения работ начнётся первый этап благоустройства.

«Подрядчик приведет в порядок тропинки, тротуары и заграждения. Весной вместе проведем озеленение. Рад, что жители Реутова понимают необходимость этой реконструкции», — заявил Глава города Науменко.
Во время встречи были подняты и другие вопросы. Жители попросили установить «лежачих полицейских» во дворах, упорядочить парковочные места и обрезать тополя возле школы в рамках будущего благоустройства. Все обращения были переданы для дальнейшей проработки.

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В Ступине собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
04 октября 2024, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Новую партию гуманитарной помощи собрали в центре гражданского и патриотического воспитания «Армеец» городского округа Ступино, завтра он будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В числе гуманитарного груза – коптеры, рации, противодронные ружья, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое. Весь округ объединился и помогает защитникам Отечества. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В сборе помощи приняли участие члены окружного Совета депутатов, активисты местного отделения партии «Единая Россия», промышленные и торговые предприятия, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные жители.

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«Быть готовыми»: Врач назвал опасные вирусы, которые «бродят» по России
Врач Жемчугов: по России ходить корь, лихорадка Западного Нила и малярия
04 октября 2024, 12:55

Фото: istock/Lisa Nentwich

Осень — сезон различных вирусных заболеваний. Сейчас, когда погода еще не совсем стабильна, случаются резкие перепады температур, особенно важно беречь свое здоровье.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.

«Сейчас коронавирус стал одним из сезонных ОРВИ, он самый безобидный. Некоторый грипп тяжелее протекает — даже с летальным исходом. Надо врачам готовиться, чтобы в первые сутки человеку провести тест на определение вируса», — сказал врач.

Он добавил, что вся система здравоохранения должна помнить, помимо коронавируса, и про другие заболевания — более остро протекающие.

«Ходит корь, лихорадка Западного Нила, малярия была в Москве. Люди уезжают в дальние страны, не защищаются, а потом привозят. Ну и никто не отменял мощный всплеск желудочно-кишечных заболеваний, ротавирус, кишечные гриппы, венерические заболевания. Надо к этому быть готовыми», — предупредил Жемчугов.

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