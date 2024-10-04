Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днем Учителя.
«Поздравляю от имени москвичей, от себя лично с Днем учителя. Благодарю вас за работу. Удивительные люди, которые любят свою профессию. Мы как к волшебникам отправляем наших детей, чтобы вы их воспитали, дали хорошее образование, и ждем этого чуда. Вы реально это чудо делаете. Спасибо вам большое», — обратился Собянин к учителям.
Он также вручил педагогам цветы в честь наступающего праздника.
Накануне губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
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