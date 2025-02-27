Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 Марта

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Выходной в Международный женский день в текущем году перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России. Об этом сообщили в Роструде, передает ТАСС.
Данный праздник в этом году выпадает на субботу. Обычно, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако в этот раз, согласно постановлению правительства, выходной день переносится на пятницу, 13 июня 2025 года.
По данным ведомства, 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.
Напомним, ближайшая сокращенная неделя ожидается на майские праздники.
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По данным ведомства, 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.
Напомним, ближайшая сокращенная неделя ожидается на майские праздники.
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Екатерина Коршунова