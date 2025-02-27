Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 Марта

Для автовладельцев, использующих машины в личных целях, технический осмотр остается добровольным. Диагностическая карта может потребоваться только при постановке на учет транспортного средства старше четырех лет или при смене владельца. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.