«Усыпан бриллиантами, а сделан из золота»: Семенович назвала самый роскошный подарок, полученный на 8 марта

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)
Певица Анна Семенович рассказала о самом необычном подарке, который ей преподнесли на 8 марта.
Так, по словам Семенович, поклонники часто баловали ее удивительными дорогими вещами. А однажды мужчина подарил ей микрофон.
После этого она купила еще один похожий микрофон.
Однако Семенович добавила, что был в ее жизни более необычный сюрприз от поклонника.
Что именно она потом сделала с подаренными бабочками, певица не уточнила.
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«Он был усыпан бриллиантами, а сделан из золота», — уточнила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.
После этого она купила еще один похожий микрофон.
Однако Семенович добавила, что был в ее жизни более необычный сюрприз от поклонника.
«Мне на 8 Марта однажды подарили коробку. Я была в гримерке, когда решила открыть, то из нее вылетели роскошные бабочки, внутри были цветы и пожелания. Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала», — рассказала Анна.
Что именно она потом сделала с подаренными бабочками, певица не уточнила.
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Элина Позднякова