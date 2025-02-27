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Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта

Синоптик Шувалов: к 8 марта в Москве может потеплеть до +10 °С
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

8 марта в столичный регион придет весна, но ненадолго. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В самом конце этой недели и в начале марта в столичный регион придёт потепление. Температура станет выше 0 °С и своего максимума может достигнуть к 8 марта — под +10 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

По его словам, тепло постепенно начнет приходить в московский регион с воскресенья, 2 марта. Днем ожидается небольшой плюс, а ночью от -4...-6 °С. При этом будет облачно и пройдет небольшой снег.

С начала следующей недели ожидается потепление. Однако метеорологическая весна еще не наступит. Во второй декаде марта, по словам синоптика, холода в столицу вернутся.

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В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей
Депутат Останина: необходимо расширять маткапитал с прогрессирующей ставкой 25%
27 февраля 2025, 00:26

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Необходимо расширить действие материнского капитала на последующих детей с прогрессирующей ставкой 25%. Так считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«На моей памяти сейчас четвёртое продление программы материнского капитала с 2008 года. Это единственная действующая и мотивирующая демографическая мера поддержки наших молодых семей», — заявила Останина в беседе с RT.

Депутат считает необходимым сделать так, чтобы маткапитал распространялся на второго, третьего и последующих детей. При этом ставка должна прогрессировать на 25%.

Останина также выразила надежду на то, что данная мера поддержки продолжит действовать и после 2030 года.

С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».

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Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей
Психолог Голубева: Физическое влияние наносит ребенку психологическую травму
26 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/takasuu

Психолог Майя Голубева объяснила, почему физические воздействия в воспитании ребенка оказывают негативное влияние на психику и развитие подрастающего поколения.
«Физическое влияние – это не способ воспитания, а крик о бессилии и некомпетентности родителя. Оно не учит правильному поведению, а только наносит ребенку психологическую травму», – заявила Голубева в беседе с ИА RuNews24.ru.

По ее словам, физическое насилие формирует у ребенка агрессивное поведение, которую они проявляют по отношению к сверстникам, так как уверены, что именно кулаки являются действенным способом решения проблемы.

Также специалист пояснила, что ребенок при агрессивном воспитании начинает бояться родителей, испытывает депрессию и другие психические проблемы, часто имеет проблемы в учебе и общении с окружающими. Кроме того, дети, к которым применяли насилие, будут также агрессивно воспитывать и своих детей.

Так, Голубева посоветовала спокойно объяснять ребенку его ошибки, хвалить, любить и поддерживать.

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#дети
#ребёнок
#насилие
#семьи
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В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников
26 февраля 2025, 23:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Кузбассе пообещали вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников и разработать дополнительные меры, чтобы стимулировать молодежь хорошо учиться.
Власти Кузбасса пообещали вернуть бесплатные проездные для отличников. После отмены этой меры поступило множество жалоб от местных жителей, которые высказывали недовольство тем, что детей даже не предупредили заранее об отмене льгот.

26 февраля губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил разработать новые региональные проекты, которые будут стимулировать молодежь хорошо учиться.

«Мы обязательно не только вернем эту меру для наших талантливых ребят, но и расширим другие меры поддержки», — заявил Илья Середюк в беседе с «Сiбдепо».

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#меры
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Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова
26 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock/KuzminSemen

Кулинаров из Китая и Индии хотят пригласить в Казань для участия в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.
«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме», — рассказал Шарипов в беседе с «Татар-информ».

В 2024 году турнир прошел в рамках KazanForum. В мероприятии приняли участие порядка 100 специалистов из 13 стран мира. Победил тогда повар из Марокко Оадиду Редуан.

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В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»
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#переговоры
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В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»
26 февраля 2025, 20:09

Фото: iStock/Igor Nikushin

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости 1 и 2 марта впервые откроется «Масленичная почта» «Петербургского дневника».
В эти дни жители и гости Петербурга смогут бесплатно отправить открытки в виде блинов и поздравить всех, кого захотят, с праздником Масленицы. «Почта России» обещает доставить такие открытки в любой уголок страны.

«Проекты Новогодней, Литературной и Морской почты «Петербургского дневника» уже хорошо знакомы горожанам и гостям города. В этом году впервые мы запустим «Масленичную почту» в рамках одного из самых веселых и народных праздников», — рассказал генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Кроме того, по его словам, гости мероприятия смогут сделать интересные кадры на фотозоне «Петербургского дневника».

Также посетителей праздника «Зажигай, сударыня Масленица» ожидает огромный блинный пирог от блинопеков «Теремка», благотворительная лавка, арт-кокошники и «Тайный сударь» с подарками. А в AI-зоне гости увидят свои изображения на экране трехметровой высоты.

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