Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта

Фото: iStock/yulenochekk
8 марта в столичный регион придет весна, но ненадолго. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В самом конце этой недели и в начале марта в столичный регион придёт потепление. Температура станет выше 0 °С и своего максимума может достигнуть к 8 марта — под +10 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.
По его словам, тепло постепенно начнет приходить в московский регион с воскресенья, 2 марта. Днем ожидается небольшой плюс, а ночью от -4...-6 °С. При этом будет облачно и пройдет небольшой снег.
С начала следующей недели ожидается потепление. Однако метеорологическая весна еще не наступит. Во второй декаде марта, по словам синоптика, холода в столицу вернутся.
Читайте также:
«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде до 8 марта
Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Элина Позднякова