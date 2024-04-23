Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

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В Ассоциации Туроператоров назвали шесть стран, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.
Речь идет о Казахстане, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Абхазии и Белоруссии.
При этом специалисты предупредили, что въехать в Армению по российскому паспорту можно только через международные аэропорты.
Ранее в сервисе онлайн бронирования и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным курортам. На 75% выросли бронирования в Калининградской области, также россияне охотно едут отдыхать в Геленджик и Тулу.
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При этом специалисты предупредили, что въехать в Армению по российскому паспорту можно только через международные аэропорты.
Ранее в сервисе онлайн бронирования и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным курортам. На 75% выросли бронирования в Калининградской области, также россияне охотно едут отдыхать в Геленджик и Тулу.
Читайте также:
Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru
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Анастасия Хохлова